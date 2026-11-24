S narozením dítěte se svět rodičů promění. Najednou dokážou celé minuty pozorovat, jak jejich děťátko klidně spinká, a každý nový pohyb nebo zvuk jim vykouzlí úsměv na tváři. Když se od postýlky na chvíli vzdálí, třeba aby si připravili šálek čaje nebo si dopřáli chvilku odpočinku, mohou mít svého nejmenšího stále na očích. Stačí se podívat na displej videochůvičky, aniž by museli narušit jeho sladký spánek.
Miminko na očích ve dne i v noci
Nová videochůvička Philips Avent přenáší obraz z dětského pokoje na samostatnou rodičovskou jednotku s velkým 4,5palcovým displejem. Kamera s rozlišením 1080p HD a širokým pozorovacím úhlem 88° poskytuje dobrý přehled o dění v postýlce i jejím okolí. Displej je navíc o 40 % větší než u předchozí generace videochůviček Philips Avent. Díky nočnímu vidění mohou rodiče svého potomka pohodlně sledovat také po setmění, kdy už v dětském pokoji panuje tma a doma zavládne noční klid.
Více volnosti pro každodenní chvíle
První měsíce s novým členem rodiny jsou plné objevování a rodiče si postupně hledají vlastní rytmus. O to příjemnější je mít po ruce pomocníka, na kterého se mohou spolehnout. Videochůvička vydrží v úsporném režimu ECO na jedno nabití až 48 hodin, při nepřetržitě zapnutém displeji pak až 7 hodin. Rodiče tak nemusí neustále myslet na dobíjení a mohou se věnovat tomu, co právě potřebují.
Při každodenním používání potěší také jednoduché ovládání a důraz na soukromí. Rodičovská jednotka funguje bez internetu a mobilní aplikace, takže není nutné nic složitě instalovat ani nastavovat. Kamera a jednotka jsou již předem spárované. Zabezpečení navíc dokládá certifikace kybernetické bezpečnosti DEKRA.
Péče, na kterou nemusíte být sami
Videochůvička nabízí také řadu dalších funkcí, které usnadňují každodenní péči. Díky obousměrné komunikaci mohou rodiče na děťátko promluvit, i když jsou zrovna ve vedlejší místnosti. Šest ukolébavek zase zpříjemní chvíle před usnutím. Vestavěný teploměr sleduje pokojovou teplotu a upozorní na její změny, citlivost zvukového monitorování si lze přizpůsobit podle vlastních potřeb. Na cesty se pak hodí praktické pouzdro, které je součástí balení.
Péče o miminko přináší nové zkušenosti i každodenní povinnosti, které by rodiče měli zvládat společně a vzájemně se při nich podporovat. Právě na tom staví filozofie Philips Avent Share the Care, která zdůrazňuje sdílení péče a vzájemnou blízkost. Praktickými pomocníky, jako je videochůvička Philips Avent, si navíc rodiče mohou každodenní péči usnadnit a dopřát si chvíli pro sebe nebo jeden pro druhého. První měsíce s miminkem jsou pak o to krásnější, když na péči o něj nemusí být maminka ani tatínek sami.
Produktový tip:
Mějte své miminko stále nablízku
Philips Avent Video Baby Monitor SCD863/26
První měsíce s miminkem přinášejí spoustu krásných okamžiků i nových zkušeností. Videochůvička Philips Avent dopřeje rodičům větší klid a umožní jim mít své děťátko stále na očích, i když zrovna nejsou ve stejné místnosti. Kvalitní obraz ve dne i v noci, výdrž baterie až 48 hodin v úsporném režimu ECO a zabezpečené připojení bez internetu zajistí spolehlivý přehled o dění v dětském pokoji. Praktické funkce, jako je obousměrná komunikace, šest ukolébavek nebo sledování pokojové teploty, navíc usnadní každodenní péči. V elegantním krémovém provedení se nová videochůvička stane také vkusnou součástí dětské výbavičky.
DMOC: 3 999 Kč
Více informací najdete na webu www.philips.cz/avent