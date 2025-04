Miluju svůj pas, říká Martina, která díky operaci zhubla 50 kilogramů

Svou radikální proměnu později korunovala plastickou operací, při které jí lékaři odstranili přebytečnou kůži na břiše, která jí po zhubnutí zůstala.

„V naší rodině jsme byli vždycky všichni prostorově výraznější. O zdravou stravu se nikdo nezajímal,“ vzpomíná žena, jejíž váha se nejvíc změnila před třiceti lety po narození syna. Při výšce 165 centimetrů se dostala až na 100 kilogramů.

„Jako každá žena jsem vyzkoušela nejrůznější diety. Po některých se mi podařilo shodit i dvacet kilo, ale po čase jsem je měla zase zpět plus nějaké další navrch,“ popisuje častý problém všech, kteří se někdy pokoušeli zhubnout. Když se u ní začaly množit závažné zdravotní problémy a její vzhled ji trápil i psychicky, rozhodla se obrátit na odborníky z pražské OB kliniky.

Nejtěžší úkol? Pravidelně jíst a pít

„Myslela jsem si, že mě s mojí váhou 111 kilogramů ani nepřijmou, ale mýlila jsem se,“ říká s úsměvem. „Po konzultaci s paní doktorkou, která mi vysvětlila, jaké možnosti mám, jsem se rozhodla pro plikaci žaludku. Líbilo se mi, že jde o šetrnější metodu, která se dá navíc kdykoli vrátit zpět,“ popisuje.

Než však k operaci došlo, musela změnit svůj jídelníček i životní styl. „Musela jsem se naučit jíst pětkrát denně a dodržovat pitný režim, což mi dělalo velké problémy. Ale protože jsem se pro změnu rozhodla, držela jsem se a už po 14 dnech jsem na sobě viděla výsledky. Všechno oblečení mi začalo být volné, propadly se mi tváře, a už když jsem šla na operaci, byla jsem o 10 kilogramů lehčí,“ pokračuje. „Úbytek na váze mi přinášel neskutečnou euforii, tak jsem se ani operace nebála,“ říká.

Plikace žaludku patří k novějším bariatrickým operacím, které se používají pro léčbu obezity. „Provádíme ji laparoskopicky, pomocí několika vpichů, kdy zmenšíme objem žaludku tak, že jeho stěnu zahrneme dovnitř,“ popisuje zástupce přednosty OB kliniky MUDr. Petra Šrámková. Takto „zabalený“ žaludek pak lékaři zajistí nevstřebatelnými stehy nebo speciálními svorkami, takže pokud by bylo v budoucnu potřeba, mohou je kdykoli odstranit, což je jedna z velkých výhod této operace.

„Operace proběhla bez nejmenších komplikací. I po ní jsem musela samozřejmě dodržovat nastavený režim, ale už jsem si na něj zvykla a během několika měsíců jsem shodila 40 kilogramů,“ pokračuje Martina. „Bylo to neskutečné. Najednou jsem si mohla obléknout oblečení, o jakém se mi dřív ani nesnilo, už jsem se nestranila lidí a co bylo hlavní – všechny moje zdravotní problémy, které se předtím jen kupily, najednou zmizely,“ pochvaluje si. Jediné, co ji trápilo, byla nadbytečná kůže na břiše, která jí zůstala jako památka na její předchozí váhu. Znovu se proto vydala za odborníky, tentokrát na kliniku OB Care, kde se jí ujal plastický chirurg MUDr. Martin Skála, který jí doporučil plastiku břicha.

„Byla jsem nadšená, že jsem byla vhodnou adeptkou na tuto operaci. Termín jsem dostala sice až za rok – dostala jsem ji od manžela, který mě celou dobu podporoval, jako dárek k 50. narozeninám, ale nakonec mi přálo štěstí a dostala jsem termín o pět měsíců dřív,“ vzpomíná Martina.

Hezčí břicho díky plastice

Abdominoplastika neboli plastika břicha se provádí u pacientů, kteří mají nadbytek kožní či tukové řasy nad pupkem nebo povolenou břišní stěnu. „Paní Martina zvládla projít neuvěřitelnou proměnou. Po takové redukci váhy jsme se s klientkou domluvili, že zvolíme plastiku břicha typu FDL (fleur-de-lis). Jde o speciální postup, který se používá zejména u klientů s výrazným nadbytkem kůže, obvykle po masivním úbytku hmotnosti. Kromě horizontálního řezu (jako u běžné abdominoplastiky) se provádí i vertikální řez ve střední linii břicha. To umožňuje odstranit přebytečnou kůži nejen shora dolů, ale i ze stran do středu, což vede k výraznějšímu zpevnění tvaru břicha. Břicho je plošší a pevnější, ale zůstává jizva ve tvaru obráceného písmene T,“ vysvětluje MUDr. Martin Skála. Tento typ operace se provádí v celkové anestezii a trvá dvě až tři hodiny.

„I tato operace proběhla bez komplikací, hlavně proto, že přístup a péče veškerého personálu byly na obou klinikách na jedničku. Člověk si musel akorát zvykat, že některé pohyby nebo úkony nešly po operaci dělat automaticky, ale byla to jen otázka času. Za několik týdnů po operaci jsem už byla zpátky v kondici,“ popisuje Martina.

„Na co jsem si však musela zvykat, bylo moje nové tělo. Miluju svoje nové břicho a pas a myslím si, že svoji roli v mém dobrém hojení sehrálo i to, že jsem byla v klidu a myslela jsem pozitivně. To bych doporučila každému, kdo by chtěl tyto zákroky podstoupit. Za sebe je mohu jen doporučit,“ dodává.