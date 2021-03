Miilovat může každý

Co si zajisté zamiilujete?

• Pro milovníky mléčných výrobků si toho Miil nachystal spoustu. Pokud zbožňujete sýry, své chutě zajisté zaženete bločkovými i plátkovými kousky těch nejoblíbenějších druhů. A také camemberty, včetně BIO provedení, nebo Cheddarem přímo z Britských ostrovů.



• A pokud se bavíme o mléčných výrobcích, nemůžeme pominout samotný zdroj! Tohle mléko budete prostě miilovat. Ať už k snídani, k svačině nebo s jeho pomocí vaříte, nenecháme vás na holičkách. A pokud si rádi dopřejete něco lepšího, nemůžete minout naše mléko selské.



• Jste jogurtoví? Pak jste s Miilem na správném místě. Ať už vaše srdce a chuťové pohárky rozechvívá jogurt bílý, ovocný, smetanový, krémový nebo třeba BIO, u nás ho najdete. Tak už chystejte lžičky, všechny ty dobroty se samy nesní.



• Kromě toho všeho ale pod novou značkou najdete i výtečné tvarohy, zakysačku i pomazánkové. Zkrátka to, co by nemělo chybět na žádném stole a v žádné lednici. Jsme si jisti, že se z nich stanou vaši miiláčkové.



Miilujeme planetu

Ekologie patří k Rohlíku už od samého začátku. Stále přemýšlíme, jak kromě našich zákazníků udělat radost i planetě. A Miil v tomhle ohledu není výjimkou. Víme, že produkty téhle značky zatěžují životní prostředí. Ale to neznamená, že s tím nebudeme něco dělat! Naším cílem je proto 100% neutralizace této stopy. Jak? To vám řekneme obratem.

Zasadíme strom, umoříme uhlík

Spojili jsme totiž síly s organizací CI2, která nám spočítala výši uhlíkové stopy pro každý jednotlivý produkt značky Miil. A tento údaj najdete u každého produktu na webu Rohlik.cz. My plánovanými opatřeními snižujeme naši obecnou zátěž a zbylou uhlíkovou stopu kompenzujeme výsadbou stromů. Výsledek? 100% neutralizace! Aby však naše práce měla smysl, budeme si ve spolupráci s CI2 pečlivě vybírat projekty výsadby, které podpoříme. A protože zákazníci jsou pro nás tím nejdůležitějším, jste to vy, kdo nám pomůže se rozhodnout, jaký konkrétní projekt podpoříme.