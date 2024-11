Matematika krevního cukru. Co prozradí hodnota vaší glykémie?

Na zdravou životosprávu, prohlídky u lékaře a pravidelné měření krevního cukru.

Hodnota glykémie v krvi prozradí o pacientovi hodně. „Pravidelná glykemická kontrola lékařům napoví, zda nastavená léčba diabetu 1. i 2. typu funguje nebo zda je třeba upravit například medikaci či dietu. Samotného pacienta pak varuje před nebezpečnými výkyvy,“ upozorňuje doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D., z Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Měření nad zlato

Léčba diabetu vyžaduje proaktivní spolupráci pacienta. Klíčovou roli pro kompenzaci obou typů cukrovky hraje dodržovaný léčebný režim, jehož součástí je pravidelné samostatné měření. Pacienti mohou ke kontrole krevního cukru zvolit například moderní senzory, které umožňují kontinuální sledování glykémie. Navíc nevyžadují opakované vpichy do prstu, což může být pro mnoho pacientů pohodlnější.

„Diabetické senzory sčítají důležité hodnoty nepřetržitě. Navíc disponují alarmy, které pacienty upozorní na nebezpečné výkyvy nebo také dokážou predikovat trend vývoje v následujících hodinách,“ dodává MUDr. Denisa Janíčková Žďárská. Avšak na rozdíl od diabetiků 1. typu si pacienti s diabetem 2. typu musí hradit senzory zcela bez podpory pojišťoven. Situace by se mohla změnit pro pacienty na intenzifikované inzulinové terapii s přijetím novely zákona.

„Zlatá norma“ – existuje?

Každý člověk je jiný, to je klíčové zohlednit při stanovení cílových hodnot glykémie. Důležitou roli hraje také typ diabetu a druh léčby. Platí však, že nalačno by si měl dospělý diabetik naměřit hodnoty kolem 4-6 mmol/l. Výkyvy hodnot mohou vést jak k akutním komplikacím – například k hypoglykémii, kdy si pacienti naměří hodnoty pod 4 mmol/l,nebo hyperglykémii, kdy jsou hodnoty vyšší než 7 mmol/l. Hrozí ale i celá řada dalších zdravotních komplikací.

Po jídle se optimální hodnoty u dospělého pacienta pohybují mezi 6-7 mmol/l. Diabetici by na hodnoty glykémie měli brát velký zřetel, přece jen je mohou výkyvy hodnot dokonce ohrozit na životě.

Peníze, nebo zdraví?

Senzory pacienti s diabetem 2. typu musí v současnosti pořizovat na vlastní náklady. Cena ale může být pro značnou část pacientů příliš vysoká – senzor na 14 dní vyjde přibližně na 1 700 Kč, ročně tedy na 40 800 Kč.

Připravovaný zákon, který je již schválen vládou a nyní pouze čeká na schválení Parlamentem České republiky, by mohl přinést zásadní změny pro diabetiky 2. typu – novela by měla rozšířit úhradu senzorů pojišťovnami i pro diabetiky 2. typu na intenzifikované inzulinové terapii. „Pro diabetiky 2. typu by to znamenalo nejen bezpečnější a stabilnější kontrolu nad jejich zdravím, ale také by to významně přispělo ke snížení komplikací spojených s cukrovkou,“ podotýká doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D. Tento krok by navíc dlouhodobě přispěl ke snížení nákladů zdravotnického systému na péči spojenou s léčbou komplikací diabetu.