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Maková pole v kosmetice? Manufaktura odhaluje jarní tajemství

Komerční sdělení
Rozkvetlá maková pole patří k nejkrásnějším obrazům české krajiny. Touto atmosférou se inspirovala tradiční česká značka Manufaktura – přináší jarní limitovanou edici MÁK. Na jejím vzniku se podílela i influencerka Shopaholic Nicol, která pomáhala s výběrem produktů, testováním i výslednou vůní.

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| foto: MANUFAKTURA s.r.o.

Česká krajina v sobě ukrývá poklady, které máme často přímo před očima, ale v kosmetické taštičce by je čekal málokdo. Jedním z nich je právě mák, superpotravina, která je jednou z nejbohatších rostlinných potravin na vápník. Přestože jsme zvyklí potkávat ho spíše na talíři, mimořádné vlastnosti má také v péči o pokožku.

Proslulá česká značka Manufaktura nosila toto téma „v šuplíku“ několik let a pečlivě čekala na správný okamžik. Ten nastal právě teď, na jaře 2026. Do plánu novinek mák zapadl naprosto dokonale, protože rozkvétající příroda si přímo říká o odlehčení a přírodní regeneraci.

„Když jsem o tom, že uvažujeme o makové kolekci, vyprávěla Nikol a zjišťovala, zda by ji bavilo na ní pracovat s námi, hned se rozzářila, nadchla a začaly jsme tvořit,“ vzpomíná kreativní ředitelka Manufaktury Bára Čechová. Vznikla tak kolekce, která oslovuje jak dlouholeté milovnice jemné péče, tak mladší zákaznice, které hledají multifunkční a hravé produkty.

Lokální poklad z jižní Moravy

Zajímavým a dnes velmi žádaným rozměrem této edice je její stoprocentně lokální původ. Klíčová ingredience – za studena lisovaný makový olej – totiž pochází z rodinné farmy na jižní Moravě. Manufaktura tím opět potvrzuje svou filozofii, kdy staví na tradici českého zemědělství a propojuje ji s moderními vědeckými poznatky v kosmetické péči.

A proč je mák v kosmetice tak ceněný? Makový olej vyniká vysokým obsahem esenciálních mastných kyselin, silných antioxidantů a vitaminu E. Díky tomu dokáže unavené jarní pokožce bleskově vrátit ztracenou hydrataci, sametovou hebkost a přirozenou pružnost. Celá řada navíc pleť zahalí do podmanivé květinovo-pudrové vůně, která okamžitě evokuje sluncem prohřáté dny na venkově a lehký letní vánek.

Sprchový gel

Omlazující olej

Kompletní makový rituál: Od sprchy až po líčení

Nová limitovaná edice čítá celkem sedm produktů, které vás mohou provázet celým dnem. Základem péče je zvláčňující sprchový a koupelový gel MÁK (219 Kč), který při kontaktu s vodou vytváří bohatou krémovou pěnu. Po sprše unavenou pokožku i namáhané vlasové konečky dokonale zregeneruje omlazující hedvábný olej (569 Kč). Má lehkou, nemastnou texturu, rychle se vstřebává a stane se vaším nejlepším parťákem hlavně večer po slunění.

Do kabelky se bude hodit hydratační a regenerační krém na ruce a nehty (229 Kč), který pečuje i o nehtovou kůžičku, a také tónující balzám na rty (179 Kč). Ten rty chrání před vysušováním, dodává jim přirozený šťavnatý odstín a díky takzvanému plump efektu jim propůjčuje plnější vzhled.

Absolutní novinka v sortimentu

Skutečným hitem pro horké dny je pak multifunkční líčidlo Purple Poppy (595 Kč). Jde o úplnou novinku v sortimentu Manufaktury. Tento hravý produkt zvládne jedním tahem nahradit rtěnku, tvářenku i oční stíny. Skvěle se vrství, snadno se roztírá prsty a díky obsahu přírodních vosků a olejů pokožku vyživuje a dodává jí zdravý, mladistvý lesk.

Abyste si mohli makovou náladu udržet po celý den, kolekci doplňuje osvěžující hydratační pleťový sorbet a především elegantní dámská parfémová voda MÁK (925 Kč). V její vonné kompozici se svěží citrusové tóny prolínají s pudrovým makovým srdcem a hřejivým základem z ambry, vzácných dřev a bílého mošusu.

Multilíčidlo

Parfém

Nová limitovaná edice zkrátka není jen běžnou kosmetickou řadou. Je to voňavý rituál, který vám pokaždé připomene, jak uklidňující a krásná může být jednoduchost inspirovaná českou přírodou.

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