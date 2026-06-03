Maková pole v kosmetice? Manufaktura odhaluje jarní tajemství

Česká krajina v sobě ukrývá poklady, které máme často přímo před očima, ale v kosmetické taštičce by je čekal málokdo. Jedním z nich je právě mák, superpotravina, která je jednou z nejbohatších rostlinných potravin na vápník. Přestože jsme zvyklí potkávat ho spíše na talíři, mimořádné vlastnosti má také v péči o pokožku.
Proslulá česká značka Manufaktura nosila toto téma „v šuplíku“ několik let a pečlivě čekala na správný okamžik. Ten nastal právě teď, na jaře 2026. Do plánu novinek mák zapadl naprosto dokonale, protože rozkvétající příroda si přímo říká o odlehčení a přírodní regeneraci.
„Když jsem o tom, že uvažujeme o makové kolekci, vyprávěla Nikol a zjišťovala, zda by ji bavilo na ní pracovat s námi, hned se rozzářila, nadchla a začaly jsme tvořit,“ vzpomíná kreativní ředitelka Manufaktury Bára Čechová. Vznikla tak kolekce, která oslovuje jak dlouholeté milovnice jemné péče, tak mladší zákaznice, které hledají multifunkční a hravé produkty.
Lokální poklad z jižní Moravy
Zajímavým a dnes velmi žádaným rozměrem této edice je její stoprocentně lokální původ. Klíčová ingredience – za studena lisovaný makový olej – totiž pochází z rodinné farmy na jižní Moravě. Manufaktura tím opět potvrzuje svou filozofii, kdy staví na tradici českého zemědělství a propojuje ji s moderními vědeckými poznatky v kosmetické péči.
A proč je mák v kosmetice tak ceněný? Makový olej vyniká vysokým obsahem esenciálních mastných kyselin, silných antioxidantů a vitaminu E. Díky tomu dokáže unavené jarní pokožce bleskově vrátit ztracenou hydrataci, sametovou hebkost a přirozenou pružnost. Celá řada navíc pleť zahalí do podmanivé květinovo-pudrové vůně, která okamžitě evokuje sluncem prohřáté dny na venkově a lehký letní vánek.
Kompletní makový rituál: Od sprchy až po líčení
Nová limitovaná edice čítá celkem sedm produktů, které vás mohou provázet celým dnem. Základem péče je zvláčňující sprchový a koupelový gel MÁK (219 Kč), který při kontaktu s vodou vytváří bohatou krémovou pěnu. Po sprše unavenou pokožku i namáhané vlasové konečky dokonale zregeneruje omlazující hedvábný olej (569 Kč). Má lehkou, nemastnou texturu, rychle se vstřebává a stane se vaším nejlepším parťákem hlavně večer po slunění.
Do kabelky se bude hodit hydratační a regenerační krém na ruce a nehty (229 Kč), který pečuje i o nehtovou kůžičku, a také tónující balzám na rty (179 Kč). Ten rty chrání před vysušováním, dodává jim přirozený šťavnatý odstín a díky takzvanému plump efektu jim propůjčuje plnější vzhled.
Absolutní novinka v sortimentu
Skutečným hitem pro horké dny je pak multifunkční líčidlo Purple Poppy (595 Kč). Jde o úplnou novinku v sortimentu Manufaktury. Tento hravý produkt zvládne jedním tahem nahradit rtěnku, tvářenku i oční stíny. Skvěle se vrství, snadno se roztírá prsty a díky obsahu přírodních vosků a olejů pokožku vyživuje a dodává jí zdravý, mladistvý lesk.
Abyste si mohli makovou náladu udržet po celý den, kolekci doplňuje osvěžující hydratační pleťový sorbet a především elegantní dámská parfémová voda MÁK (925 Kč). V její vonné kompozici se svěží citrusové tóny prolínají s pudrovým makovým srdcem a hřejivým základem z ambry, vzácných dřev a bílého mošusu.
Nová limitovaná edice zkrátka není jen běžnou kosmetickou řadou. Je to voňavý rituál, který vám pokaždé připomene, jak uklidňující a krásná může být jednoduchost inspirovaná českou přírodou.