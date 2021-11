Lze prožít zimní počasí bez nemocí?

Posilování imunity nespočívá v zázračných elixírech, ale každodenní péči pomocí zdravé stravy, návyků a případně kvalitních doplňků stravy, které doplňují to, co nám naše strava není schopna dodat v dostatečném množství.

Jak vypadá zdravá strava skutečně posilující imunitu? „Taková strava se skládá z přirozených kvalitních potravin, tj. minimálně průmyslově zpracovaných, a je bohatá na fermentované nápoje a potraviny. To jsou živé kvašené potraviny, které obsahují prospěšné bakterie - probiotika - podporující naši imunitu, trávení a zdraví celkově,“ vysvětluje.

Mezi takové prospěšné probiotické potraviny a nápoje patří například domácí vodní, mléčné nebo rostlinné kefíry, kysané zelí, kimchi a jiná kvašená zelenina.

Domácí mléčný i vodní kefír si doma snadno připravíte díky WUGI kefírovým kulturám. Stačí vám k tomu vodní nebo mléčné kefírové kultury a voda s cukrem, rostlinné mléko nebo živočišné mléko, podle toho, jaký kefír si chcete připravit. Kultury smícháte s tekutinou a necháte je dělat jejich práci – fermentovat. Za pár hodin máte zdravý probiotický nápoj na světě.

„Domácí WUGI kefíry doporučuji hlavně proto, že chutnají skvěle a na rozdíl od kvašeného zelí je lidé a také děti rádi konzumují. Z vodního kefíru vyrábím různé limonády, tzv. fermentády, bohaté na desítky druhů probiotik, spoustu vitamínů a dalších prospěšných látek, které by náš imunitní systém měl přijímat každý den. Teď na podzim je skvělý zázvorový vodní kefír, ovocný kefír s višněmi, borůvkami a rybízem nebo šípkový kefír. Z domácího mléčného kefíru ráda připravuji vločky fermentované přes noc, které jsou velmi oblíbenou snídaní i svačinou. Na rozdíl od jogurtu obsahuje domácí mléčný kefír daleko větší spektrum prospěšných probiotik a je proto hodnotnější, tzv. funkční, potravinou posilující naši imunitu,“ popisuje Mgr. Anna Fabiánová.

Značka WUGI vznikla právě za účelem osvěty na téma imunita, důležitost zdraví střev, mikrobiomu a s tím i konzumace fermentovaných výrobků, které jsou pro naše zdraví velmi důležité. Fermentované potraviny užívali naši předkové pravidelně a dobře věděli proč. WUGI není jen e-shop, ale i informační projekt, kde najdete tipy a rady, jak se starat o své zdraví, jak žít nechemicky v dnešní chemické době, zlepšit kvalitu života a podpořit svůj střevní mikrobiom. Na WUGI máte jistotu, že všechny potraviny a doplňky jsou 100% čisté a funkční v souladu s poznatky funkční medicíny a výživy. Najdete tam inspiraci na netradiční (samozřejmě probiotické) recepty pro celou rodinu.

Kromě stravy je při změnách počasí a v náročných obdobích nezbytné respektovat potřeby našeho těla, únavu i přirozený cyklus přírody. V chladném období je v našich podmínkách přirozené přecházet na více teplou, vařenou a zahřívací stravu. Do jídelníčku proto více zařazujeme například výživné polévky, vývary a zahřívací koření, jako je skořice a zázvor, které používáme i při přípravě kefírů nebo kefírových kaší. Nesmíme zapomínat na dostatek zdravých tuků, především omega 3, a bílkovin. Pomocí kvalitních doplňků pak doplňujeme to, na co nám strava nestačí – zejména omega 3 EPA a DHA, vitamin D s K2 a případně další důležité mikroživiny pro imunitu, jako je například zinek, selen a vitamin C.

„Každý den musíme tělu zajistit prostor pro regeneraci. Dbáme proto o kvalitní spánek a pobyt na čerstvém vzduchu. Nejsme stroje a o zdraví je potřeba pečovat denně a hlavně zavčas, ne až přijde nemoc,“ dodává Mgr. Anna Fabiánová.