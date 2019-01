Lyžařská výbava: Zimní popelky s královským posláním

S tím, jak rok od roku houstnou zástupy lidí na sjezdovkách, přibývá mezi obezřetnými lyžaři hazardérů, kteří nerespektují pravidla bezpečné jízdy a riskují bohužel nejen vlastní úraz, ale i zranění jiných.



Lyžařská výbava ochrání před mrazem i úrazem

I když sami sobě věříte a víte, že lyžujete dobře, bez „brnění“ v podobě helmy a páteřáku na svah raději nechoďte – nikdy nevíte, kdy vám zkříží cestu nezodpovědný „sebevrah“. Ostatně tak jako vás helma dokáže ochránit před šílenými jezdci, kvalitní rukavice, ponožky nebo termoprádlo vám udělají stejnou službu před zimou, mrazem, trčící větví nebo kotvou od vleku. Dobrá přilba je neocenitelná a je fajn, že pro děti ji v některých velkých půjčovnách, jako je například Happy Sport, dostanete k vypůjčenému lyžařskému kompletu zdarma.

Kokos ví, proč má tvrdou skořápku

David (41): „Když jsem před mnoha léty jezdíval na hory s budoucí manželkou, měla ještě blonďaté vlasy do půli zad a já jsem vždycky rád koukal, jak jí při jízdě vlají. Ale poletující vlasy už dnes nejsou in.“

On a jeho nejlepší kamarád byli poslední z jejich lyžařské party, kdo stále jezdil bez přilby. Až poslední den jejich loňské dovolené v Dolomitech si přítel při nešťastném pádu přivodil pořádný otřes mozku. Davidovi, který je mimochodem profesí architekt, tudíž se živí hlavou, konečně docvaklo, že není nač čekat. I když helma zatím není pro dospělé povinná, jeho výkonný mozek si ochranu zaslouží.

Když si v obchodě nasadil na hlavu první model a předklonil se, aniž by si helmu zapnul, sklouzla mu z hlavy. Líbila se mu, ale věděl, že přilba musí přesně sedět, nesmí být volná ani tísnit. Prodavač mu podal jinou a v jiné velikosti, ale ta ho za chvíli začala tlačit za ušima. Vyšlo to teprve na třetí pokus.

Tip: Hrubá konstrukce helmy Uvex Primo s tvarovaným vnějším pouzdrem a vnitřním EPS obalem představují účinnou bezpečnostní kombinaci. Integrovaný větrací systém s aktivním otvorem zajišťuje přívod čerstvého vzduchu. Individuálního přizpůsobení vlastnímu tvaru hlavy je dosaženo pomocí IAS 3D Systemu.

Vybraná přilba se mu zamlouvala jak designem, tak konstrukčně – nechtěl celoskeletovou (fullshelovou) s tzv. tvrdým uchem, která je sice možná bezpečnější, ale také těžší a určená sportovně vyspělým lyžařům. On lyžoval rekreačně a v pohodě vystačil s helmou s měkkým uchem (halfshellovou). Prodavač mu vysvětlil, že je vyrobena injected technologií a je tedy v porovnání s in-mold přilbami dražší, ale pevnější a odolnější vůči nárazu. Upozornil ho také na systém větracích otvorů, které lze v mrazu a větru uzavřít a v teplém jarním počasí nechat otevřené. U některých produktů totiž nelze větrání regulovat.

Jejda, málem by zapomněl vyzkoušet helmu s lyžařskými brýlemi, uvědomil si David. Na přilbě byl sice štítek „helmet compatible“, ale člověk nikdy neví… Ulevilo se mu, když zjistil, že brýle i helma si spolu opravdu rozumí a sedí, tak jak mají. Lyžařská výbava Davida tedy byla kompletní a mohl se začít těšit na první lyžařský výlet.

Tip: Hybridní konstrukce všestranné přilby Switcher od Sweet Protextion představuje tu nejlepší kombinaci tuhosti a elasticity založené na biometrii hlavy. Kromě větrání STACC a Goggle Vent helma nabízí pozoruhodný koncept ventilace, kdy lze 20 větracích otvorů snadno regulovat jedním otočným knoflíkem.

Jednejte se sněhem v rukavičkách

Marie (29): „Jednou jsem si z nouze vypůjčila rukavice od sestry, která má podstatně menší ruku, takže jsem v nich sotva pohnula prsty. Po dvou hodinách utrpení v mrazivém počasí na sjezdovce jsem to vzdala a šla do tepla. Malé rukavice jsou stejné zlo jako žádné rukavice.“

Marie pracuje jako švadlena, takže bez hbitých prstů se minimálně v práci neobejde. Byla by tedy blázen, kdyby si je nechránila. Její milované lyžařské rukavice jsou však už zralé na důchod, takže se musí poohlédnout po nových. Musí udržovat ruce v teple, chránit je před větrem, sněhem, deštěm a zároveň odvádět vlhkost. Ale hlavně nesmí být těsné ani příliš velké. Značky obvykle uvádějí velikost podle obvodu dlaně v místě, kde je nejširší, ale není nad to si rukavice raději vyzkoušet.

Tip: Novinkou značky Reusch jsou lyžařské rukavice Jérémie Heitz, které firma vyvinula ve spolupráci s tímto 28letým švýcarským freeriderem. Typický je pro ně úzký střih s krátkou manžetou, hřbet je vyroben z velmi flexibilního softshellu a dlaňová část z odolné kozí kůže, takže ruka je citlivá a dokonale obemkne hůlku.

Marie nebyla tak zimomřivá, aby si koupila palčáky. Upřednostnila prstové rukavice, protože se jí nechtělo pracně lovit z kapsy bundy kapesník. A krom toho ráda držela hole pevně v ruce.

Ale samozřejmě chtěla zateplené rukavice. Ne vyhřívané, se zabudovanými topnými tělísky, jež se nabíjejí pomocí integrované baterie. Hodlala si pořídit rukavice s termoizolačními syntetickými vlákny. Takže PrimaLoft, nebo Thinsulate? Ten první je prodyšný, voděodolný, rychleschnoucí a kvalitou se vyrovná prachovému peří. Ten druhý je dvakrát hřejivější než prachové peří a ještě lépe odolává vodě. Marie si ráda připlatí za kvalitu.

Tip: Rukavice LEKI Nordic Tune Shark Boa mají výjimečně lehký ovladač Trigger Shark a díky inovativnímu systému Boa se dokonale přizpůsobí ruce. Ta pak může ještě těsněji obemknout lyžařskou hůlku, což je zásadní předpoklad pro přenášení výkonu na hůlku, ať už ve stopě, nebo při skialpu.

K čemu by byly rukavice, které by se hned promočily – ať už díky vlhkosti pronikající zvnějšku, nebo potu. Obsluha v obchodě Marii vysvětlila, že správné lyžařské rukavice musí být nepromokavé a zároveň prodyšné a postará se o to membrána nebo speciální zátěr. Marie si opět raději připlatila za rukavice s membránou. Na rozdíl od levnějšího zátěru totiž požadované vlastnosti nezmizí ani dlouhodobým používáním. Takže Marie má teď zas na pár let vystaráno.

S rovnou páteří na horách i v kanceláři

Ondřej (35): „Doteď jsem jezdil na upravených sjezdovkách, s freeridem teprve začínám. Nechci zbytečně riskovat a páteřák je to nejmenší, co můžu pro ochranu před zraněním udělat. Jak vtipně podotýká moje žena, jako starosta a komunální politik si musím udržet rovnou páteř.“

Páteřák má jednoduchý úkol, a sice rozprostřít sílu nárazu menšího předmětu, jako je třeba kámen nebo kotva, na větší plochu a tím zmírnit dopad na trup od krční páteře až po kostrč. Podmínkou je, aby seděl, jak má, a nestěhoval se při pohybu nahoru ani dolů.

Ondra je vysoký, takže měl obavu, jestli sežene správnou velikost. V obchodě ale zjistil, že výrobci nabízejí chrániče ve velikostech po pěti centimetrech. Prodavač mu poradil, jak si chránič navléci na spodní vrstvu oblečení, a pomohl mu dotáhnout ramenní popruhy a bederní pás.

Tip: V páteřáku Scott Back Protector Actifit Pro II se díky použitému materiálu d3o, který při nárazu ztvrdne a tím ochrání vaše zdraví, budete cítit opravdu bezpečně. Tenký, úzký a měkký plát Actifit má jedinečný design včetně smart flex zóny, která kopíruje zakřivení páteře. K tělu ho jednoduše připnete pomocí nastavitelných ramenních popruhů a bederního pásu.

Ondřej chvíli váhal, jestli si pořídit páteřák v podobě vesty z funkčního materiálu, která skvěle sedí na těle. Usoudil ale, že horkokrevní a potiví lidé asi ochranu v podobě další vrstvy „oblečení“ neocení. Jeho zajímal spíš systém odvětrávání, který ten který model nabízí. Manželce, která Ondřeje na nákupech doprovodila, se líbilo řešení ve formě ruksaku. Ale on s sebou nepotřeboval vozit dvě náhradní čepice, krabici sušenek ani toaletní taštičku, takže chránič páteře integrovaný do batohu by nevyužil. Nehledě na to, že páteřák ukrytý v zavazadle nikdy nesedí tak dobře, jako když je jednou z vrstev na těle.

Ondřej nakonec po úvaze sáhnul po „klasickém“ modelu, ale s integrovaným lavinovým záchranným systémem RECCO, který v případě zasypání lavinou usnadňuje práci záchranářům. Příroda je nevypočitatelná a člověk nikdy neví, co se může stát. Proto by měl být připravený na všechno.