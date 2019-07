Liposukce body-jet nebolí a tuk můžete přenést jinam

„Cvičení, správná strava, to vše tito lidé ctí a provozují, ale například měkké zásoby tuku na bříšku či v podbřišku ne a ne se zbavit. Dnes už ale naštěstí není jediným řešením liposukce. Právě té se lidé často bojí. Bolí to, dlouho se člověk hojí, tkáň je po zásahu liposukční kanylou a jejím mechanickém řádění pošramocená a potřebuje čas na zotavenou. To všechno odpadá v případě inovativního liposukčního přístroje BODY – JET EVO,“ vysvětluje vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa.

Proč liposukce body-jet?

Protože zcela nový přístup k liposukci spočívá ve využití jemné síly vodního paprsku, který nejenže rozvolní tukovou tkáň a odstraňuje ji z těla, ale zároveň minimálně ovlivňuje cévy, nervy i okolní tkáň. Míří prostě přesně na místo. Na rozdíl od tradičních metod není v případě body-jetu před samotným zákrokem nutné napouštět do těla velké objemy infiltračního roztoku, který mívá za úkol tuk uvolnit od pojivové tkáně a zároveň obsahuje anestetikum.

Body-jet umožňuje lékaři mít během zákroku infiltraci pod kontrolou a dávkuje právě tolik roztoku, kolik je potřeba. To omezuje délku první fáze, kdy se u tradičních metod čeká na účinek tumescentního roztoku, kterého se napouští velké množství a to pak znepřehledňuje okamžitý výsledek, protože je člověk prostě bezprostředně po zákroku oteklý a ještě plný roztoku, který teprve postupně z těla odchází.

Okamžitý přenos tuku do jiného místa

Co je ale největším pokrokem a atraktivitou přístroje, je okamžitý autotransfer tuku. Body – jet evo byl navržen pro precizní a šetrné odstranění malého objemu tukové tkáně, který může být využit pro následný autologní transfer.

Podtlakem vymezený, pro tkáň šetrný pulzující vodní paprsek, umožňuje odběr nepoškozených, vysoce životaschopných tukových buněk z podkožní tukové tkáně a jejich okamžité opětovné vstřikování do míst, kde je naopak potřeba tukem doplnit úbytek tkáně. To mohou být prsa stejně dobře jako obličej a jeho propadliny v podobě kruhů pod očima či koutků úst, lící a tak dále. S odebraným čistým tukem, který se průběžně během liposukce body-jet přímo v nádobě přístroje čistí a odděluje od zbytků dalších složek, se dá zkrátka ihned pracovat dál a modelovat jiné partie těla.

Tvarování těla vodním paprskem nebolí

Vějířovitě pulzující vodní paprsek šetrně odděluje tukové buňky od okolní tkáně a jeho intenzitu a účinnost lze měnit podle individuálních potřeb klienta s tím, že jde o relativně bezbolestné ošetření. Okolní pojivová tkáň, nervy a cévní struktury zůstávají téměř nedotčeny, což je pro člověka mnohem bezpečnější, než tomu bývá u běžných metod, a projevuje se rychlejším hojením, menší bolestivostí a minimem pohmožděnin. Dramaticky se tedy krátí doba zákroku i následného hojení.

Více informací o tvarování těla vodním paprskem najdete na www.perfectclinic.cz.