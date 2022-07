Letos se koupu v Mariánkách

Přidejte se k nim a přijeďte letos do Mariánských Lázní.

Tradice léčebných terapií, nádherná krajina a množství léčivých pramenů – to jsou ideální podmínky pro zotavení organismu a načerpání nových sil. Mariánské Lázně léčí už svou polohou, která nadmořskou výškou 630 m odpovídá podhorskému tonizujícímu klimatu. To znamená, že je zde intenzivnější UV záření, nižší barometrický tlak, vyšší obsah ozónu a záporných iontů, méně prachu a alergenů a lépe se nám okysličuje krev.

Zdejší pramenitá voda pomáhá léčit řadu pohybových, trávicích, metabolických, kožních i nervových potíží. Zatímco prameny se využívají při pitných kúrách a koupelích, peloidy - tedy rašeliny, slatiny a bahna, zase k obkladům a zábalům. Přírodní oxid uhličitý, který je v českém lázeňství naprostou raritou a najdete ho právě v Mariánských Lázních, slouží k suchým uhličitým koupelím. Taková koupel ve speciálním bazénku, kde jste po pás usazeni do přírodního plynu CO2, zlepšuje prokrvení těla a má velmi příznivý dopad na regeneraci buněk, a tudíž zpomalení procesu stárnutí. Pomáhají také masáže, elektroléčba, léčebná tělesná výchova a podle potřeby také oxygenoterapie.

Energii můžete čerpat i na procházkách v rozsáhlých okolních lesích, kde naleznete množství pěších tras, ale i cyklotras, které vás zavedou k nádherným výhledům na město nebo do divokých míst Slavkovského lesa plného mimořádného počtu naučných tras, přírodních rezervací a památek.

Co by to bylo za relax, kdyby chybělo něco dobrého. Česká i světová kuchyně, moderní gastronomie i klasika, zážitkové večeře a ta nejlepší vína od nás i ze zahraničí. Ochutnejte a pak si zajděte třeba na golf! Na nejstarším golfovém hřišti v Čechách místní instruktoři naučí hrát golf i úplné začátečníky.