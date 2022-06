Léto je tu! Sbalte svoji péči do beauty spacáku a vyražte na prázdniny

Čištění i bez vody

Je jedno, že trávíte víkend v horách pod stanem, kde není voda. S čisticím gelem URBANje i odlíčení pleti hračka. Stačí na vatový tampon nanést pár kapek produktu a pokožku zbavíte make-upu i prachu. URBAN navíc hydratuje a chrání pleť před nečistotami z ovzduší, takže speciálně v létě se stane vaším věrným spojencem. A co když váš obličej touží ve vysokých vedrech po osvěžení? Pleťová esence FRESHje na to jako stvořená, protože obsahuje pantenol, který pokožku zklidní a hydratuje vždy, když to potřebuje. Zároveň toho dokáže ještě víc – zvyšuje účinnost kosmetických produktů, které si při své běžné péči nanášíte na pleť. Obsahuje totiž modifikovanou kyselinu hyaluronovou, která vytváří polymerní micely a ty fungují doslova jako „nosiče“ aktivních látek ze séra či krému až do kožních buněk.

FRESH ESSENCE - Účinně pomáhá v boji proti stárnutí pleti

Ten správný základ

Bez SPF ochrany to sice přes prázdniny nejde, ale co takhle beauty péči doplnit o „opravné“ sérum CROSSLINKED? Funguje jako 2 v 1, je to oční i pleťové sérum zároveň, takže nepotřebujete do kufru balit další produkt. CROSSLINKEDsi perfektně poradí se slunečním stresem, protože kromě unikátních peptidů Clodessine a Recelline obsahuje další účinné anti-age ingredience, které aktivují přirozené obranné a opravné procesy kožních buněk, a tak je chrání před negativními vlivy.

Jenže ruku na srdce, která žena má o prázdninách čas na komplikovanou kosmetickou rutinu, když chce radši obíhat grilovačky, užívat si s partou posezení na terase anebo chytat bronz u jezera? I proto je CALM, anti-age krém s betaglukany, ideálním letním společníkem, protože je vhodný na ranní i večerní ošetření. Proti stárnutí pleti bojuje pomocí betaglukanů z kvasinek a hub, které podporují imunitní systém pokožky, mají protizánětlivé účinky a zvyšují hydrataci. CALMstimuluje tvorbu vlastního kolagenu v pleti, redukuje vrásky a zmírňuje projevy oslabené pokožky jako začervenání, svědění či pálení. Klidně si ho naneste na krk a dekolt, abyste se v šatech mohly pochlubit svěží pokožkou i ve výstřihu.

Spacák na kosmetiku? Ano

Spacák si sice s sebou bereme na hory anebo do kempu, ale odteď v něm můžete nosit i svoji kosmetickou výbavu. Při objednávce produktů IUVENIO nad 1600 Kč ho získáte jako dárek. Roztomilý beauty spacáček vám bude dělat společnost na cestách, protože se do něj vejdou ošetřující produkty, které jsou tak lépe chráněné i před teplem.

Produkty IUVENIO, které jsou dostupné v e-shopu www.iuvenio.com, se vyrábějí v Česku, mají veganské složení, neobsahují parfémy, barviva ani parabeny a rozumějí si s každým typem pleti. Využívají moderní aktivní složky i inovativní technologie, takže IUVENIOnení jen běžná kosmetická značka, ale high-tech pleťová péče. A tu si vaše pokožka zaslouží, speciálně v létě.