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Léto a ženské srdce po čtyřicítce: když se drobné zátěže nasčítají

Komerční sdělení

Léto a ženské srdce po čtyřicítce: když se drobné zátěže nasčítají | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Dovolená, grilování s přáteli, dlouhé letní večery a odpočinek u vody působí jako ideální recept na regeneraci. Pro organismus to ale může znamenat také zátěž v podobě vyšších teplot, nedostatečného příjmu tekutin, narušeného spánku a výpadku pravidelného pohybu.

Jednotlivě zpravidla nejde o nic dramatického. Pokud se však tyto faktory opakovaně spojí, mohou srdce a krevní oběh zatěžovat více, než si uvědomujeme. U žen po čtyřicítce se navíc mohou přidávat změny spojené s perimenopauzou a menopauzou.

Ve vysokých teplotách se tělo ochlazuje pocením a rozšiřováním cév. Srdce přitom musí zajistit vyšší průtok krve cévami. Při nedostatku tekutin se právě tímto zvyšují nároky na krevní oběh. Zátěž může dále prohlubovat konzumace alkoholu, pobyt na přímém slunci nebo fyzická aktivita v nejteplejší části dne.

Ženy, které procházejí perimenopauzou nebo menopauzou, mohou kvůli návalům horka, nočnímu pocení a narušenému spánku snášet vysoké teploty hůře. Mohou pociťovat větší únavu, hůře zvládat fyzickou aktivitu nebo zaznamenat kolísání krevního tlaku. Nejde přitom o jedno letní posezení či sklenku vína, ale o dlouhodobější souběh několika faktorů, který zvyšuje nároky na srdce a krevní oběh.

Předčasná a časná menopauza jsou spojeny s přibližně o 30 % vyšším rizikem závažných kardiovaskulárních příhod

Perimenopauza a menopauza nejsou spojeny pouze s návaly horka, změnami cyklu, horším spánkem nebo výkyvy nálad. V tomto období se mohou měnit také hodnoty krevního tlaku, lipidový profil, citlivost organismu na inzulin a rozložení tělesného tuku.

Žena nemusí mít žádné výrazné obtíže. Únavu, bušení srdce, horší spánek nebo změny hmotnosti navíc může snadno přičítat stresu, pracovnímu vytížení či přibývajícímu věku. Období, kdy začne tyto změny výrazněji vnímat, proto může být vhodnou příležitostí zaměřit se na dlouhodobou prevenci a kontrolu základních rizikových faktorů.

Význam věku, kdy žena prodělala menopauzu, potvrzují také nová mezinárodní data. Rozsáhlá studie publikovaná v roce 2026 sledovala více než 111 tisíc žen ve 26 zemích po dobu přes 14 let. Ukázala, že ve srovnání s menopauzou v obvyklém věku bylo riziko závažných kardiovaskulárních příhod u žen s časnou menopauzou mezi 40. a 44. rokem přibližně o 14 % vyšší. U žen s předčasnou menopauzou před 40. rokem bylo vyšší dokonce o 27 %.

V období perimenopauzy a menopauzy je vhodné věnovat těmto hodnotám zvýšenou pozornost, protože mohou napovědět více o dlouhodobém zdraví srdce a cév ženy.

Léto a ženské srdce po čtyřicítce: když se drobné zátěže nasčítají

Letní zátěž se sčítá

V létě se často mění běžný režim – více cestujeme, jinak jíme, méně spíme a někdy častěji saháme po alkoholu. Pokud se k tomu přidají vysoké teploty, nedostatek tekutin a méně pohybu, mohou se nároky na srdce a krevní oběh zvýšit.

V horkých dnech je proto důležité průběžně pít vodu nebo neslazené nápoje a alkohol vnímat spíše jako výjimku. Může totiž prohlubovat dehydrataci, zvyšovat krevní tlak, narušovat spánek a zesilovat návaly horka. Ani červené víno nelze doporučovat jako prevenci srdečně-cévních onemocnění.

Tropické noci mohou být obzvlášť náročné pro ženy, které trápí noční pocení a návaly horka. Pomoci může chladnější teplota v ložnici, lehčí přikrývka, prodyšné oblečení a omezení alkoholu večer.

U jídelníčku je vhodné hlídat především množství soli a nasycených tuků. Uzeniny, slané sýry a hotové omáčky lze častěji nahradit rybami, libovým masem, zeleninou a luštěninami. Ani pohyb nemusí být náročný – pravidelná chůze, krátké protažení nebo večerní procházka pomáhají udržet kondici a mohou prospět také spánku a psychické pohodě.

Léto a ženské srdce po čtyřicítce: když se drobné zátěže nasčítají

Únavu, bušení srdce, závratě nebo dušnost není vhodné automaticky přičítat pouze vedru či menopauze. Pokud se obtíže opakují, zhoršují nebo se objevují i při běžné námaze, je namístě poradit se s lékařem. Preventivní prohlídka je vhodnou příležitostí nejen k jejich konzultaci, ale také ke kontrole krevního tlaku, cholesterolu, glykémie a dalších rizikových faktorů.

Lifestyle medicine: pozitivní řešení, ne zákaz léta

Prevence neznamená usilovat o dokonalý režim ani se vzdávat běžných radostí. Spočívá především v dlouhodobé pozornosti k vlastnímu zdraví, znalosti rizikových faktorů a v drobných návycích, které lze přirozeně začlenit do každodenního života. Na tomto principu staví také lifestyle medicine. Mezinárodní společnost pro menopauzu ve svém White Paperu z roku 2025 zdůrazňuje význam zdravé stravy, pravidelného pohybu, kvalitního spánku, psychické pohody, zdravých mezilidských vztahů a omezení rizikových látek.

V praxi může prevence začít několika jednoduchými kroky:

  • pijte průběžně vodu nebo neslazené nápoje,
  • alkohol vnímejte jako výjimku, nikoli jako součást každého večera,
  • hýbejte se ráno nebo večer, ne v největším poledním horku,
  • při grilování doplňte zeleninu, ryby nebo drůbež a omezte uzeniny a hotové omáčky,
  • snažte se myslet na svůj spánek i během dovolené,
  • nepodceňujte opakované bušení srdce, nezvyklou dušnost nebo výraznou únavu,
  • zjistěte hodnoty svého krevního tlaku, cholesterolu, glykémie a obvodu pasu.

Ženy po čtyřicítce by měly perimenopauzu a menopauzu vnímat jako období, kdy se vyplatí znát svůj krevní tlak, cholesterol a celkové kardiovaskulární riziko. Nečekejme, až se objeví diagnóza. Znalost vlastních hodnot je jedním z nejjednodušších a zároveň nejdůležitějších kroků, které může žena pro zdraví svého srdce udělat.

Dopřejte si péči a zjistěte více o svých rizikových faktorech a hodnotách krevního tlaku.

Zdroje:

  • Marschner S. et al. Mezinárodní kohortová studie zaměřená na věk nástupu menopauzy a kardiovaskulární riziko, The Lancet, 2026.
  • International Menopause Society: The Role of Lifestyle Medicine in Menopausal Health, White Paper, 2025.
  • International Menopause Society: doporučení pro péči o zdraví žen ve středním věku a v menopauze, 2025/2026.
Léto a ženské srdce po čtyřicítce: když se drobné zátěže nasčítají

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