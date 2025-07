Letní zážitky plné historie a dobrodružství

Je to tak, HistoryPark Ledčice vstupuje do své jedenácté sezony s plnou parádou. Celé letní prázdniny se budete potkávat s letním festivalem loutkových divadel, šermíři a lučištnicí, přijede vám vyprávět historky z pravěku oblíbený archeolog Mirek Popelka a aby toho nebylo málo, něco se dozvíte i od myslivce o zvířatech kolem nás.

Oblíbená destinace na dohled od hory Říp je skvělou dominantou nad pravěkým hřištěm, které se rozkládá na více než dvou hektarech krásné podřipské krajiny. Programem vás provedou průvodci na jednotlivých stanovištích.

Jak to celé probíhá

Většinou vše začíná v hravé stodole, kde si vyzkoušíte vyrobit mouku na pravěkých zrnotěrkách, což není nic jiného než mohutný kámen s mělkou prohlubní, kam se sype zrní a ručně drtí. Aby toho kamení nebylo málo, průvodce vám ukáže, jak se v pravěku vyráběly kamenné sekerky. Kdo je spíš na jemnou práci, ocení ukázky výroby textilních látek z různých materiálů. A kdo má raději novodobé vymoženosti, vyhraje si na 3D pískovišti.

Cesta časem plná dobrodružství

Cesta pravěkem pokračuje hlouběji do areálu, kde pod řadou přístřešků a vzrostlými stromy najdete dostatek stínu i při parných dnech. Na označených místech si můžete dopřát osvěžení pod vodní mlhou. Dostatečně osvěžení se vydáte hledat poklady s detektorem kovů na připravené detektorové trasy a pokud by někomu chyběla trpělivost, je poblíž mlynářská a řemeslná dílna, kde si zkusíte namlít mouku ve velkém na rotačním mlýnku nebo navrtat spoustu děr pravěkou vrtačkou do dřeva i kamení. Menší děti se zatím můžou vyřádit ve stinné rokli na lovecké stezce nebo při výrobě keramiky.

Cestu pravěkem vám zpříjemní informační tabule, kde je krátce popsáno, ve kterém období se právě nacházíte. Kdo je odvážný lovec, zkusí ulovit mamuta nebo soba, válečníci si vlastnoručně vyzkoušejí modely středověkých dobývacích strojů, dobrý odhad vzdálenosti a přesnou mušku. Nádherný výhled je za dobrého počasí na České středohoří z repliky římské brány ve vojenském táboře, kde se pocvičíte s mečem i lukem. Jak na to vám předvede zkušený průvodce.

Zábava i pro dospělé

Hlad zaženete v příjemném bistru, které nabízí teplé i studené pokrmy, výbornou limonádu a kávu, a v přistaveném stánku, který bude příležitostně nabízet další speciality. Osvěžení najdou v HistoryParku i projíždějící cyklisté, kteří se mohou občerstvit na dvoře statku pod pergolami.

HistoryPark Ledčice je už přes deset let oblíbenou prázdninovou destinací pro rodiny s dětmi, stále oblíbenější je i mezi babičkami a dědečky, kteří hledají poučnou zábavu pro svá vnoučata. Skvělá atmosféra pravěkého hřiště vykouzlí úsměv na tváři a bečení oveček a kokrhání kohoutů vám připomenou, že prázdniny jsou hrozně fajn.