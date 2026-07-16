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Letní výlet může přinést i výhru. POP Airport rozdává ceny za 100 tisíc

Komerční sdělení

Komerční sdělení

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Spojit letní výlet, výhodné nákupy a zábavu pro celou rodinu se vyplatí. V POP Airport do 31. srpna probíhá velká letní soutěž, ve které návštěvníci hrají o ceny v celkové hodnotě přes 100 000 korun.

Letní výlet může přinést i výhru. POP Airport rozdává ceny za 100 tisíc

Léto přeje výletům a objevování nových míst. Pokud hledáte destinaci, kde lze během jednoho dne spojit nákupy, zábavu i odpočinek, nabízí POP Airport u Letiště Václava Havla Praha program, který potěší dospělé i děti. Letos navíc přidává další důvod k návštěvě – velkou letní soutěž o ceny v celkové hodnotě přes 100 000 korun.

Do soutěže se mohou návštěvníci zapojit od 1. července do 31. srpna 2026. Stačí nakoupit v outletových obchodech POP Airport alespoň za 300 korun nebo navštívit některou ze zábavních atrakcí - Majaland, Dinosauria Museum Prague či Hopsaland. Registrace probíhá jednoduše prostřednictvím QR kódu přímo na místě a po vyplnění krátkého formuláře je soutěžící automaticky zařazen do slosování.

Výhodou je, že zapojení není omezené na jednu registraci. Každý další nákup nebo návštěva jiné prodejny či zábavní zóny představuje novou šanci na výhru. Během celé soutěže se každý den losují denní ceny a každých čtrnáct dní také hlavní výhry.

Na své si přijdou milovníci módy, sportu, cestování i rodinných zážitků. Ve hře jsou ceny od značek Trespass, Vermont, Karl Lagerfeld, Alpine Pro, Wellensteyn, Meatfly, Oh Boy!, adidas, Tefal nebo Starbucks. Soutěž nabídne také vstupenky a zážitky od partnerů, mezi které patří například HC Sparta Praha, Botanická zahrada Praha, Amazing Places, Majaland Praha nebo Dinosauria Museum Prague. Připraveny jsou také ceny od Albi nebo předplatné iDNES Premium.

Samotný POP Airport je oblíbeným cílem nejen pro outletové nakupování. Díky kombinaci obchodů světových značek, restaurací a zábavních atrakcí nabízí možnost strávit zde několik hodin nebo celý den. Rodiny s dětmi mohou návštěvu spojit s výletem, zatímco ostatní ocení širokou nabídku módních, sportovních i lifestylových značek za outletové ceny.

Majaland Praha

Největší krytý zábavní park v Čechách nabízí na ploše 9 000 m² desítky atrakcí včetně 220 metrů dlouhé horské dráhy. Za příznivého počasí si návštěvníci užijí také venkovní část s 7 atrakcemi na ploše 4 000 m².

Dinosauria Museum Prague

Moderní muzeum dinosaurů na ploše přibližně 4 000 m² představuje jednu z největších sbírek skutečných fosilií dinosaurů v Evropě. Návštěvníci zde uvidí originální kostry, modely v životní velikosti i interaktivní expozice.

Velká letní soutěž tak přidává k běžné návštěvě další rozměr. Kromě výhodných nákupů si mohou návštěvníci odnést i zajímavé ceny a zážitky, přičemž každá platná registrace automaticky postupuje do denního slosování i do hry o hlavní výhry.

Více informací o soutěži, pravidlech i aktuálních výhrách najdete na pop.cz

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