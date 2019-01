Lehké a rychlé silvestrovské pohoštění

Každý jistě po Vánocích ocení lehčí, ale chutné pohoštění, které nenechá žádné výčitky a do nového roku tak můžete vstoupit s čistým svědomím. Sáhněte letos po receptech od RACIA, vytvořte jemné pomazánky ale i sladké pochoutky a nahraďte klasické pečivo lehčí variantou!

Domácí škvarková pomazánka

Poctivé české občerstvení, které mají všichni vryté do paměti? Škvarková pomazánka! Je jednoduchá, rychlá a v kombinaci s vajíčkem překvapí jemnou chutí.

1 balení RACIO Knäckebrot žitný se sezamem



200 g škvarků



4 vejce



1 větší šalotka



1 lžíce hořčice



1 stroužek česneku



1 malý svazek čerstvé pažitky



8 lístků čerstvé majoránky



sůl, pepř z mlýnku podle potřeby



Vajíčka uvaříme natvrdo, pomeleme spolu se škvarky, stroužkem česneku a šalotkou. Do pomleté směsi přimícháme hořčici, najemno nakrájenou pažitku, ochutíme solí a kořením. Vše spolu dohladka vymícháme. Natřeme na knäckebrot a ozdobíme podle vlastní fantazie.

Tip: Pomazánka chutná ještě lépe z domácích vajíček, škvarků a českého česneku!

Avokádový Party Knäck Snack

Avokádo je oblíbenou potravinou, obsahuje velké procento zdravých tuků, které pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Vyzkoušejte letos jednoduchý recept, který budete mít během chviličky hotový a který navíc ohromí zajímavou kombinací chutí.

1 balení Knäck Snack s mákem



1 balení Knäck Snack s kmínem



200 g parmské šunky



2 ks avokáda



10 ks čerstvých cherry rajčátek



1 středně velká cibule



1 lžíce olivového oleje



2 lžíce petrželové nebo koriandrové natě



2 lžičky limetkové šťávy



1 lžička čerstvého chilli



¼ lžičky soli a čerstvě namletého pepře



Avokáda rozpůlíme, zbavíme se pecky a slupky a nakrájíme na plátky. Plátky avokáda klademe na Knäck Snack a obalíme natenko nakrájenou parmskou šunkou.

Zbývající avokádo nakrájíme nadrobno a smícháme s najemno nakrájenými rajčaty a cibulí, spojíme se zbylými surovinami. Vznikne hustá směs – salsa. Po pečlivém promíchání necháme salsu hodinu odležet v chladničce, aby se spojily chutě. Servírujeme společně.



Tip: Avokádovou salsu můžete nabírat i novinou – Knäck Snacky se semínky. Jejich velikost je ideální jako chuťovka a dostane se na každého!

Mini rolky s banánem v kokosovém těstíčku

Co by to bylo za oslavu bez sladkého mlsání? Zkuste ho letos pojmout netradičně a vyzkoušejte osmažené ovoce v lehkém kokosovém těstíčku. Kombinace chutí vás překvapí a uvidíte, že se tahle pochoutka na vašem stole objeví co nejdříve zase.

1 balení RACIO Mini rolky rýže a chia semínka



2 banány



0,5 l oleje na smažení



1 čerstvý kokosový ořech



Těstíčko:

1 malá konzerva kokosového mléka, cca 190 ml



5 lžíce bramborového šrobu



špetka soli



Ze surovin připravíme těstíčko, které pečlivě promícháme. Na špejli napichujeme kousky banánu, ponoříme do těstíčka a smažíme na rozpáleném oleji. Podáváme s Mini rolkami a hoblinkami čerstvého kokosu.

Tip: Kromě banánů můžete vyzkoušet i smažený ananas, který je oblíbenou pochoutkou thajské kuchyně.