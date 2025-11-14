Lednice jako life coach? Třetina lidí chce hlásit nedostatek zeleniny

Češi se začínají učit novému typu domácí pohody. Nejde o to, aby se kuchyň proměnila v laboratoř umělé inteligence, ale aby doma všechno dávalo trochu větší smysl. Znáte pojem neviditelná zátěž?

Lednice jako life coach? Třetina lidí chce hlásit nedostatek zeleniny

Naším cílem je hledat čím dál víc takových řešení, abychom nemuseli na všechno bez přestání myslet. Ukazuje to výzkum.

Naším cílem je hledat čím dál víc takových řešení, abychom nemuseli na všechno bez přestání myslet. Ukazuje to výzkum.

Z říjnového výzkumu, který si nechala zpracovat společnost Samsung mezi tisícovkou respondentů, vyplývá[1], že nejvíc bychom technologiím svěřili rutinu, jako je třeba luxování. Čtyři z deseti Čechů (37,8 %) by to s radostí přenechali někomu jinému. Tuto činnost málokdo vnímá jako naplňující. A pokud by měly chytré spotřebiče umět něco navíc, pak šetřit energii samy od sebe. Přesně to si přeje šest z deseti lidí (60,5 %). Co dalšího o nás výzkum prozradil?

Češi nechtějí zázraky. Chtějí klid

Vedle vysávání by třetina uvítala, kdyby technologie uměla najít recept podle surovin, které jsou doma. Ženy po tom touží častěji než muži. Ruku na srdce, nebylo by hezké přijít domů a jet podle receptu, který za nás vymyslí někdo jiný?

Zajímavostí může být, že zatímco ženy víc řeší samotné vaření, 27 % mužů (na rozdíl od 15,7 %) by zase ocenilo, kdyby je technologie upozorňovaly na blížící se expiraci potravin. Že by měli špatnou zkušenost?

Tip z praxe: když lednice opravdu zvládne připomenout, že nemáte zeleninu

Nová Samsung French Door chladnička s AI Home displejem umí díky vestavěné kameře rozpoznat obsah a navrhnout recepty podle surovin, které máte uvnitř. Zobrazuje také spotřebu energie, propojí se s dalšími spotřebiči přes SmartThings a umí i malé připomínky typu „došlo mléko“. Vnitřní kamera rozpozná potraviny a jejich čerstvost, vy si nastavíte jejich expiraci a lednička vás pak upozorní, když se blíží ke konci svých dnů.

Co si Češi představují pod pojmem chytrá lednice

Technologiím bychom přenechali i starost o zdravý životní styl. Třetina lidí by chtěla, aby jim lednice řekla, že mají málo zeleniny. Ještě víc má o tyto notifikace zájem mladá generace do 26 let. S připomínkami na telefonu vyrostli, takže jim nevadí, když jim spotřebič bude připomínat, že by to chtělo víc brokolice.

Téměř polovina (45 %) mladých by taky ocenila, kdyby je lednička ráno „napráskala“, kolikrát do ní šli večer pro něco na zub.

A zhasínat bude kdo? Otázka, co spojuje generace

Nejčastější domácí výčitka? Přes 52 % Čechů přiznává, že právě světla jsou zdrojem nejčastějších mikrokonfliktů. Nejvíc u věkové skupiny 36–44 let, tedy u těch, kteří mají děti a řeší spotřebu každodenně. I v době chytrých žárovek tak zůstává energie nejen ekonomickým, ale i vztahovým tématem.

Z dat jasně vyplývá, že se energie stala novým symbolem pořádku nejen kvůli cenám, ale i proto, že představuje pozornost. A pozornost, to je přesně to, co doma často chybí. Chceme míň chaosu, míň připomínek, zkrátka míň „kdo měl zhasnout“. Ale zároveň víc kontroly a úspory tam, kde to dává smysl.

Konec chaosu? Zvládne to chytrá domácnost.

Tohle je přesně oblast, kde chytrá domácnost dokáže reálně pomoct. V ekosystému Samsung SmartThings lze nastavit různé scénáře a rutiny, třeba automatické zhasnutí světel při odchodu z domu, zapnutí vysavače v nastavený čas nebo upozornění, když spotřeba energie překročí určitou hranici.

Všechno to působí nenápadně, ale v souhrnu to udělá opravdovou časovou úsporu. A přesně takovou domácnost dnešní Češi chtějí.

[1] Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

