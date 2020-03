Léčebné lázně Bohdaneč - specialisté na léčbu pohybového ústrojí

Jak požádat pojišťovnu o pobyt v lázních? 1. Navštivte svého praktického lékaře, který na doporučení odborného lékaře zpracuje návrh na vaši lázeňskou péči (komplexní nebo příspěvkovou). Požádejte ho, aby v návrhu uvedl Léčebné lázně Bohdaneč.

2. Návrh je zaslán zdravotní pojišťovně, jejíž revizní lékař podaný návrh schválí, či zamítne.

3. Schválený návrh bude doručen na rezervační kancelář našich lázní, odkud vám zašleme zvací dopis. 4. Platnost schváleného lékařského návrhu je 3 měsíce od data jeho vystavení u komplexní péče a 6 měsíců u příspěvkové péče. V případě stavů po operaci nebo úrazu je to do 3 měsíců od data operace nebo úrazu. V případě pooperačních komplikací do 6 měsíců. Během této doby je nutno nastoupit do lázní dle volné ubytovací kapacity. 5. Schválený návrh je následně doručen na rezervační ddělení našich lázní a my vám obratem zašleme zvací dopis s termínem nástupu a dalším upřesněním. Doporučujeme však předem zarezervovat kategorii ubytování na tel. 466 860 860. 6. Pobyt na KLP / PLP je možné rezervovat i s předstihem, před vystavením návrhu na lázeňskou péči, dle vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity. Rezervační poplatek pro rok 2020 činí 1 000 Kč a je nevratný.