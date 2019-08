Kytice 100 růží: Originální květinový dárek

Symbolika sta růží má velmi půvabný význam. Stovka růží vypráví o veliké lásce a skutečném obdivu. Nehovoří však jen o lásce romantické, ale i o té k rodině nebo přátelům. Podle křesťanské tradice je počet sto velmi uklidňující, protože završuje a uzavírá určité události a činy.

Sto růží, ale sudý počet květin v kytici

Sto růží je sudý počet. Jak se na to dívá květinová etiketa? Ze starých křesťanských tradic pochází pověra, že sudý počet květin patří ke smutečním příležitostem. Říká se, že je to proto, že jedna květina náležela zesnulému a druhá Bohu. Je to asi tak stejná pověra, jako věřit, že černé kočky přinášejí smůlu. Proto bývá zvykem pro radostné události vybírat lichý počet květin.

Na druhou stranu, v zemích mimo střední Evropu na pověru se sudým počtem květů v kytici nevěří. Právě naopak. Dostat dvě růže symbolizuje velkou lásku dvou, jedna růže za každého v zamilované dvojici. Když muž daruje kytici dvanácti růží, je to vždy z velké lásky, za každý měsíc prožitý v zamilovanosti náleží jedna růže.

Co vše můžete kyticí 100 růží vyjádřit

Nejen barva a druh mají svůj význam v řeči květin, takzvané květomluvě, ale i počet růží má své konkrétní poselství. Stovka růží vyjadřuje nekonečnou oddanost a obdiv, proto si muži oblíbili darovat kytice 100 růží k významným příležitostem ve vztahu, k jakým patří třeba výročí. Stovku rudých růží dostávají ženy z romantických nebo i vášnivých důvodů. A stovka bílých růží se hodí k zásadnímu životnímu okamžiku, jakým je žádost o ruku. V online květinářství Florea.cz najdete i speciálně barvené duhové růže a také modré, které vypadají uvázané v kytici 100 růží velmi nápaditě a jsou navíc velmi fotogenické.

K těm vůbec nejoblíbenějším příležitostem, kdy darovat kytici 100 růží, patří narozeniny, obzvlášť ty kulaté. Tady potom barva růží nehraje roli, darující může popustit uzdu fantazii a inspirovat se především tím, co má oslavenkyně ráda.

Stonásobná křehká krása

Darování kytice 100 růží je opravdu velké a nádherné gesto. Kolikrát za život se ženě v životě poštěstí držet tak ohromný pugét úchvatných růží? Obvykle se v obdarované odehraje celá škála pozitivních emocí, nechybí slzičky dojetí, upřímné a opravdové překvapení a nefalšovaná radost.

„Muži si někdy neuvědomují, co ta kytice pro ženu znamená. Stejně to za chvíli uvadne, nic to neumí,“ řekl pro Florea.cz mistr etikety Ladislav Špaček a dodal: „Ale je to taková ta křehká krása, kterou ženy obdivují.“