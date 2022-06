Kvalitní zmrzlinu poznáte už podle barvy

Léto bez zmrzliny si dokáže představit jen málokdo. Češi ji milují nejen doma, ale i na dovolené. Slovensky se zmrzlina řekne stejně jako česky, v Chorvatsku mají „sladoled“, v­ Polsku „lody“, italsky je to „gelato“, španělsky „helado“, francouzsky „creme glacée“, turecky „dondurma“, v Německu mají „Speiseeis“, anglicky se řekne „ice cream“, maďarsky pak „fagyi“. Víte, jak poznáte dobrou zmrzlinu, na co si dát pozor nebo jak zmrzlinu dobře uchovat v mrazáku?

Důležité je poznat kvalitu. Že mnozí výrobci v honbě za ziskem šetří na surovinách a používají levné náhražky, si už zvykl každý. Tento nešvar se nevyhýbá ani výrobcům zmrzliny. Rozklíčovat, jak vypadá levná zmrzlina „na kšeft“ a zmrzlina poctivá, můžete už pouhým pohledem. Pokud je vanilková či banánová „svítivě žlutá“, jahodová září na celou cukrárnu a pistáciová připomíná radioaktivní světélkování, je to tím, že výrobce přidává velké množství umělého barviva.

Naopak dobří zmrzlináři vědí, že kvalitní zmrzliny výrazné barvy nemají. Pravá pistáciová je spíš zeleno-hnědá, vanilková se blíží barvě smetany. Právě podle vanilkové se mohou zákazníci řídit. Pokud se připravuje z opravdu kvalitních ingrediencí, patří k nejdražším zmrzlinám. V poctivé vanilkové by měly být vidět malé černé tečky – semínka vanilky. Ty ale většinou nenajdete, protože vanilka stojí asi 17 tisíc korun za kilogram a výrobci spíš používají levnější vanilkový extrakt. Pokud narazíte na pravou vanilku, je to známka kvality. Takoví výrobci pak drahou přípravu vynahradí produkčně levnějšími zmrzlinami, jako je jahodová či citronová.

Kvalita podle kousků ovoce

Po zrakovém vjemu přichází na řadu chuť. Dobrá a kvalitní zmrzlina by měla obsahovat smetanu, máslo nebo tvaroh. Pokud jsou tyto základní ingredience nahrazeny rostlinným tukem, jde kvalita dolů – tehdy by mělo být na obalu napsáno „mražený krém s rostlinným tukem“. Smetanová zmrzlina je totiž mnohem chutnější, umí v sobě lépe rozvinout chuti jako vanilka či pistácie a je také jemnější. Při prvním ochutnání byste měli okamžitě rozpoznat příchuť a nic jiného. Kvalitu poznáte také podle kousků ovoce, čokolády či ořechů. V opačném případě jste dost možná narazili na navoněnou chemickou směs, kdy se místo ovoce používá chemie a levné ovocné šťávy.

Mastnota v ústech jsou „éčka“

Dalších několik triků pomůže rozpoznat kvalitního zmrzlináře. Například je dobré si všímat, jak nabírá kopečky. Pokud třeba vanilková doslova „teče“, zatímco o tiramisu si může zlomit špachtli, je produkt špatně připravený a zároveň je to důkaz, že prodejce zmrzlině moc nerozumí. Zmrzlina ve vaničkách by neměla být zarovnaná, ale nadýchaná a zvlněná, neměla by být také oschlá. Když prodejce doslova „vyškrabuje“ z vaničky poslední zbytky, i to je špatně - bývá to důkaz, že prodává zmrzlinu prefabrikovanou, kterou kupuje za poměrně dost peněz od velkovýrobců a má malé marže.

Pokud se zmrzlina v kornoutku či kelímku rychle roztéká, značí to zase velké množství vody, tedy špatnou kvalitu na úkor ušetření. Po tom, co ji celou sníte, byste neměli v ústech cítit něco jako mastnotu – ta upozorní na emulgátory a stabilizátory, které jsou špatně rozpustné, a proto zůstávají v ústech.

A pozor! Kdo trpí intolerancí laktózy, neboli neschopností těla absorbovat mléčný cukr, měl by si u zmrzliny dát pozor. Mražená pochoutka, pokud obsahuje mléko, smetanu či syrovátku, může způsobit problémy. Některé zmrzliny obsahují i vejce, i tam je možná nesnášenlivost, projevující se nadýmáním či bolestmi břicha.