Kvalitní potraviny? Máme je doma!

Výrobky a plody naší země jsou známé svou kvalitou a lahodnou chutí. Svědčí o tom také velký zájem v zahraničí právě o naše potraviny. O co konkrétně? Především o produkty našeho sladařství, pivovarství a mlýnské a cukrovarnické technologie. Velmi žádané jsou i naše mléčné, pekařské a masné výrobky. Kam jsme vloni nejvíce vyváželi? Do Německa (23,1 %), na Slovensko (20,7 %) a do Polska (9,8 %). Jednalo se především o pšenici, potravinové přípravky, pekařské zboží, výživu pro zvířata a mléko.

Proč se vyplatí znát původ výrobku?

Lidé jsou stále zvídavější, a to i tehdy, když se jedná o původ potravin. Jak jsme vůbec my, Češi, spokojeni s těmi našimi? Výsledky průzkumu STEM/MARK z roku 2020 prozradili, že stále více Čechů (konkrétně 70 %) si myslí, že potraviny českého původu jsou většinou kvalitnější než ty zahraniční. Spokojených s jejich kvalitou je dokonce 88 % respondentů.

Co podpoříme nákupem od místních zemědělců? Třeba zaměstnanost v našem kraji. Navíc krátká vzdálenost od dodavatele k zákazníkovi zaručuje menší dopad na životní prostředí. A také příznivější cenu, protože se neplatí za drahý ochranný obal nezbytný při dlouhém transportu.

Tradiční receptury jsou klenotem lokálních výrobců

Věděli jste, že u nás vzniká řada lokálních rodinných firem, které se specializují na výrobu jogurtů, sýrů, pečiva, chlebů, masných produktů, cukrovinek apod.? Navazují tak na umění svých předků. Vyrábějí podle tradiční receptury a většinou tyto delikatesy nikde jinde neochutnáte. Upozornit na jejich výjimečnost mají za cíl také projekty zaměřené na jejich kvalitu, chuť a inovaci, jako např. Klasa, Regionální potravina nebo Chráněné označení.

Vybírejte podle čerstvosti, původu a vzdálenosti a uvidíte sami, že zblízka jsou naše kvalitní potraviny zdaleka nejlepší! Studio kvality na webu akademiekvality.cz vám prozradí mnohem více.