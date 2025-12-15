Kuchyňské spotřebiče Panasonic ušetří čas i peníze. Nejen o Vánocích

Široká nabídka mikrovlnek a cashback až 1500 Kč
V portfoliu značky Panasonic najdete širokou řadu kuchyňských spotřebičů. Nechybějí ani mikrovlnné trouby, na které právě běží akce cashback. Ideální příležitost, jak si vybavit kuchyň a ušetřit až 1500 Kč.
Pokud hledáte mikrovlnku, která zvládne víc než jen ohřev, sáhněte třeba po modelu Panasonic NN-DF38PB. Tato trouba kombinuje funkci mikrovlnky, grilu a klasické trouby v jednom. Díky invertorové technologii připravíte jídlo rychle a s rovnoměrným ohřevem, zatímco s kombinovaným Eco vařením ušetříte energii. Trouba nabízí 16 automatických režimů, objem 23 litrů a elegantní černý design. A nejlepší zpráva? V rámci akce cashback na tuto troubu získáte slevu 1000 Kč!
Tichý pomocník pro zdravé vaření – mixér MX-HG4401
Zapomeňte na hlučné mixéry! Panasonic Silent Blender, nebo chcete-li „polévkovač“, je až 6x tišší než běžné modely, takže smoothie nebo polévku připravíte i ráno, aniž byste vzbudili celou rodinu. Díky výkonné čepeli, silnému motoru a topnému tělesu o výkonu 800 W zvládne připravit krémovou polévku za pouhých 22 minut. A tím to nekončí – poradí si i se smoothie, pyré, vývary, džemy nebo ořechovými nápoji.
Tento polévkovač zvládá mixování za tepla i za studena. Praktická je funkce pro nastavení teploty až do 100 °C – můžete tak snadno udržet konstantní teplotu po celou dobu přípravy pokrmu. To se skvěle hodí třeba pro přípravu holandské omáčky, která vyžaduje teplotu okolo 60 °C.
Po vaření oceníte automatické čištění horkou vodou, které ušetří čas i námahu. Elegantní design s růžově zlatými detaily navíc z tohoto blenderu dělá stylový doplněk každé kuchyně.
Multifunkční hrnec – grilujte, vařte, smažte
Chcete se vymanit z rutiny a vyzkoušet nové chutě? Multifunkční hrnec Panasonic NF-GM600 / NF-GM400 je jako malý kulinářský svět. Díky vyměnitelným varným deskám zvládne grilování, vaření v páře, smažení i dušení. Ideální pro rychlé večeře ve všední den, ale i pro interaktivní vaření s rodinou nebo přáteli.
Od korejského BBQ přes nadýchané bao housky až po sladké palačinky – tento hrnec zvládne vše. Integrovaný odsavač páry zajistí minimum pachů, zatímco funkce Keep Warm udrží ideální teplotu až 12 hodin. Dlouhý kabel, intuitivní ovládání a příslušenství vhodné do myčky jsou třešničkou na dortu.
Rýžovar SR-DA152 – malý zázrak pro dokonalou rýži
Japonská značka Panasonic zdokonaluje také vaření rýže, a to už 70 let. Nový model Panasonic SR-DA152 zvládne nejen rýži, ale i napařování zeleniny či luštěnin. Díky inteligentní technologii Fuzzy Logic se teplota automaticky upravuje, takže pokaždé dosáhnete perfektního výsledku. A když chcete ušetřit čas, využijte napařovací koš – nahoře zelenina, dole rýže. Snadná údržba díky keramické nádobě bez PFAS a BPA je samozřejmostí.
A to není všechno!
Panasonic nabízí akční 20% slevu na mixér, multifunkční hrnce a rýžovary. Pokud v Panasonic e-shopu objednáte do 22.12.2025, tak můžete uplatnit slevový kód: „Onadnes20“.
Sleva 20 % se vztahuje na polévkovač MX-HG4401KXE, multifunkční hrnce NF-GM600/400 a na rýžovary SR-DA152.