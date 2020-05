Krásná příroda, relax a zábava pod širým nebem ve Velkých Karlovicích

Pokud si právě takto představujete letošní léto, vydejte se do Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.V tomto malebném zákoutí Beskyd najdete vše pro nezapomenutelnou dovolenou, ať už se chcete hýbat nebo spíše relaxovat, ve dvou nebo společně s dětmi.

Neváhejte, volných pokojů v hotelech ubývá a do 15. června můžete využít bezplatné storno.

Za klidem a relaxací do Spa hotelu Lanterna

Plánujete vyrazit ve dvou? Pak pro vás bude ideálním útočištěm Spa hotel Lanterna, známý klidnou atmosférou stranou ruchu a přitom na dosah všemožných aktivit. Okolí je protkáno trasami pro kola i procházky. Na výlet vám v hotelu zdarma půjčí hole pro nordic walking nebo vás vybaví piknikovým košem i s mapou doporučených piknikových míst.



V ceně balíčku Letní dovolená pro dva máte i snídani a večeři, neomezený vstup do hotelového L-Spa i do blízkého Wellness Horal s termálními bazény, fitkem, saunovými rituály a slunicí loukou nebo relaxační masáž, k tomu program Golf pro každého, s nímž si zábavnou formou vyzkoušíte základy tohoto sportu, a při delším pobytu navíc i kurz pečení valašských frgálů nebo beauty ošetření. K tomu si můžete protáhnout tělo u ranní jógy a jednou za pobyt vás čeká degustační večeře o šesti chodech v zážitkové restauraci Vyhlídka. Právě gastronomie je skutečnou třešinkou v nabídce služeb Spa hotelu Lanterna, kterou oceníte i u pestrých snídaní.



Pro děti: ubytování zdarma a spousta zábavy

Na své si ale přijdete i s dětmi. Ty mají v létě ubytování na přistýlce zdarma až do 12 let. V ceně Letní dovolené pro rodiny v hotelech Horal a Lanterna je i vstup do Wellness Horal s termálními bazény, rodinná vstupenka do úžasného dětského parku v Bílé, Golf pro každého nebo masáž a beauty procedura pro rodiče. Zábavu na každý den poskytnou další aktivity Resortu Valachy: Kulíškova naučná stezka a další nenáročné turistické trasy, nová herní zóna s animačními programy u Bistra Razula, tenisový kurt a bowling, hudební podvečery a grilování na terase nebo táboráky u ohně s kytarou, opékáním a vycházkou za valašskými strašidly. Malí kuchaři se mohou zapojit do kurzu pečení valašských frgálů nebo pizzy.



Náš tip na skvělý výlet: po pohodové cyklostezce Bečva za koupáním v průzračné vodě rekreační nádrže Na Stanoch nebo vycházkou ke karlovickému Jezeru, v němž podle pověsti Karla Jaromíra Erbena žijí draci.

Spoustu zábavy můžete v Resortu Valachy zažít, i když vyrazíte na výlet „na otočku“. Nechejte se inspirovat 9 tipy, co zažít o letních prázdninách:

Kurzy pečení valašských frgálů (každé úterý a pátek o prázdninách)

Kurzy pečení pizzy pro děti (každé pondělí)

Táboráky u Bistra Razula s procházkou za valašskými strašidly (každou středu a sobotu)

Hudební podvečery na terase hotelu Horal (každou středu)

Koupání v termálních bazénech ve Wellness Horal

Dětské turistické trasy – Kulíškova naučná stezka a Hledej poklad na Razule

Nová herní zóna s animačními programy u Bistra Razula (hned u cyklostezky Bečva)

Exotické masáže, termální bazény a saunování ve Wellness Horal

Degustační menu v zážitkové restauraci Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna

