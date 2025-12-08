Krása jako součást každodenní pohody

Autor:
Advertorial – ADVERTORIAL
Moderní žena zvládá spoustu rolí – a zaslouží si péči, která je efektivní, šetrná a přizpůsobená jejímu životnímu stylu. Panasonic přináší řešení, která vám pomohou cítit se skvěle každý den, ať už spěcháte do práce, chystáte se na večírek nebo si dopřáváte wellness doma.

| foto: pro iDNES.cz

Ráno: Vlasy jako z reklamy

Začněte den s fénem Panasonic EH-NA9N, který nejen suší, ale zároveň pečuje. Díky technologii nanoe™ a minerálním iontům hydratuje vlasy, redukuje roztřepené konečky a chrání před poškozením. Navíc nabízí režim pro péči o pokožku hlavy i obličej, takže během pár minut získáte nejen perfektní účes, ale i svěží pleť.

Během dne: Rychlá úprava kdykoli

Máte málo času? Kompaktní zastřihovač ES-WM31 je ideální pro rychlé odstranění chloupků na rukou, nohou nebo v oblasti bikin. Díky hypoalergenním břitům a možnosti mokrého i suchého použití se stane vaším společníkem doma i na cestách. Napájení na AA baterii znamená, že ho můžete mít vždy po ruce – třeba v kabelce.

Večer: Wellness rituál pro hladkou pokožku

Když přijde čas na důkladnou péči, sáhněte po epilátoru ES-EY90. Dvojitý kotouček se 60 pinzetami odstraní i nejjemnější chloupky, flexibilní hlava se přizpůsobí každé křivce těla. A to není vše – díky osmi nástavcům zvládnete epilaci, peeling i péči o chodidla. Vytvořte si doma vlastní beauty koutek a dopřejte si profesionální péči bez nutnosti návštěvy salonu.

Krása bez kompromisů

Panasonic vám pomůže zvládnout kompletní beauty rutinu – od vlasů po hladkou pokožku. Fén EH-NA9N, epilátor ES-EY90 a kompaktní zastřihovač ES-WM31 jsou spolehliví pomocníci, kteří šetří čas a přinášejí výsledky. Udělejte si radost a objevte více na Panasonic e-shopu.

Nejčtenější

Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Komerční sdělení
Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Česko patří mezi posledních 5 zemí EU, které nepřijaly ani nenavázaly svou měnu na euro. Je to pro nás výhodné a měli bychom se bát spíš nepřijetí, než přijetí eura? O tom se dozvíte v našem článku.

Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji čtyři hektary strategické plochy v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické...

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Komerční sdělení
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Na rozsáhlých rekultivovaných plochách bývalých rašelinišť v jižních Čechách se v posledních letech odehrává pozoruhodná proměna. Vznikla zde nová rybniční síť, obnovily se mokřady a příroda začala...

Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Komerční sdělení
Parkovací dům u DK Poklad

Ostrava, stejně jako mnohá další velká města, řeší nedostatek parkovacích míst v nejvíce vytížených lokalitách. Město proto v posledních letech investuje do výstavby moderních parkovacích domů a...

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

Krása jako součást každodenní pohody

Advertorial

Moderní žena zvládá spoustu rolí – a zaslouží si péči, která je efektivní, šetrná a přizpůsobená jejímu životnímu stylu. Panasonic přináší řešení, která vám pomohou cítit se skvěle každý den, ať už...

8. prosince 2025

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Komerční sdělení
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Dolní Morava vstupuje do nové éry – propojuje dobrodružství s klidem, adrenalin s relaxací a zimu s teplem.

8. prosince 2025

Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi

Komerční sdělení
Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi

Pokud hledáte místo, kde si vaše děti užijí první obloučky na lyžích a vy klidné chvíle s panoramatickým výhledem, Skiareál Paseky je přesně to pravé. Pohádková horská vesnička, pohodové široké...

8. prosince 2025

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Komerční sdělení
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Dolní Morava vstupuje do nové éry – propojuje dobrodružství s klidem, adrenalin s relaxací a zimu s teplem.

8. prosince 2025

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Komerční sdělení
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Dolní Morava vstupuje do nové éry – propojuje dobrodružství s klidem, adrenalin s relaxací a zimu s teplem.

8. prosince 2025

Tip na rodinný dárek? Tablet, který pořídíte teď jen za 1 Kč

Komerční sdělení
5G tablet Lenovo potěší celou rodinu. Zdroj: Getty Images

Vánoce jsou ideální čas na pořízení technologií, které využije celá rodina. Například takový 5G tablet může sloužit dětem, rodičům i prarodičům. O2 ho teď svým zákazníkům nabízí za 1 Kč při měsíčních...

8. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

8. prosince 2025

Na TV RELAX startuje Selfie s Táňou: talkshow o skutečných příbězích

Komerční sdělení
Na TV RELAX startuje Selfie s Táňou: talkshow o skutečných příbězích

Na obrazovky TV RELAX přichází nový pořad, který ukazuje známé tváře tak, jak je diváci dosud neviděli. Moderní talkshow Selfie s Táňou jsou inspirativní a neformální rozhovory se zajímavými lidmi o...

8. prosince 2025

Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Zubní pohotovost v Ostravě zajistí i příští rok.

8. prosince 2025

Co prozradí DNA o hubnutí či sportu? Chromozoom mění osobní prevenci

Komerční sdělení
Co prozradí DNA o hubnutí či sportu? Chromozoom mění osobní prevenci

V Česku se zvedá poptávka po lifestylových DNA testech, díky nimž může člověk získat cenné informace o svých genetických předpokladech. Ty ho přitom mohou navést k pevnějšímu zdraví i vyššímu...

8. prosince 2025

Hledáte praktický dárek? Elmich spustil vánoční slevy

Komerční sdělení

Vánoce se blíží a mnoho lidí vybírá praktické věci s každodenním využitím. Investice do kvalitní pánve či hrnců je ideálním vánočním dárkem – zpříjemní vaření a vydrží roky.

8. prosince 2025

Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Komerční sdělení
Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Váháte ještě nad vánočním dárkem? Máme pro vás jeden tip – čipové hodinky od STAREZ – SPORT, a.s. S těmito hodinkami ušetří návštěvník 20 % při každém vstupu na sportoviště.

6. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.