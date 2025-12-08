Krása jako součást každodenní pohody

Ráno: Vlasy jako z reklamy
Začněte den s fénem Panasonic EH-NA9N, který nejen suší, ale zároveň pečuje. Díky technologii nanoe™ a minerálním iontům hydratuje vlasy, redukuje roztřepené konečky a chrání před poškozením. Navíc nabízí režim pro péči o pokožku hlavy i obličej, takže během pár minut získáte nejen perfektní účes, ale i svěží pleť.
Během dne: Rychlá úprava kdykoli
Máte málo času? Kompaktní zastřihovač ES-WM31 je ideální pro rychlé odstranění chloupků na rukou, nohou nebo v oblasti bikin. Díky hypoalergenním břitům a možnosti mokrého i suchého použití se stane vaším společníkem doma i na cestách. Napájení na AA baterii znamená, že ho můžete mít vždy po ruce – třeba v kabelce.
Večer: Wellness rituál pro hladkou pokožku
Když přijde čas na důkladnou péči, sáhněte po epilátoru ES-EY90. Dvojitý kotouček se 60 pinzetami odstraní i nejjemnější chloupky, flexibilní hlava se přizpůsobí každé křivce těla. A to není vše – díky osmi nástavcům zvládnete epilaci, peeling i péči o chodidla. Vytvořte si doma vlastní beauty koutek a dopřejte si profesionální péči bez nutnosti návštěvy salonu.
Krása bez kompromisů
Panasonic vám pomůže zvládnout kompletní beauty rutinu – od vlasů po hladkou pokožku. Fén EH-NA9N, epilátor ES-EY90 a kompaktní zastřihovač ES-WM31 jsou spolehliví pomocníci, kteří šetří čas a přinášejí výsledky. Udělejte si radost a objevte více na Panasonic e-shopu.