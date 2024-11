Kouzelný advent na Harfě

Galerie Harfa na letošní advent připravila spoustu zábavy, dobrodružství a kouzelné atmosféry, které vám s tím pomohou.

Kouzelné Vánoce s Harry Potterem

Příběhy mladého čaroděje baví malé i velké napříč generacemi už čtvrt století. A s Harrym i jeho přáteli se můžete letos potkávat po všechny adventní víkendy na Harfě. Těšit se můžete na Vánoce jako v Bradavicích plné kouzel a zábavy. Připraveny budou fotokoutky s originální výzdobou, relax zóna s dílničkami pro děti a mnoho dalšího. Děti si zasoutěží o nádherné knihy Vánoce v Bradavicích od J. K. Rowlingové. Knihu plnou krásných ilustrací přináší v české verzi vydavatelství Albatros, které je i partnerem Kouzelných Vánoc v Galerii Harfa.

Mikulášská nadílka na Harfě

K předvánočnímu času patří neodmyslitelně i mikulášská nadílka. Zábavný program s Mikulášem, čertem a andělem proběhne ve čtvrtek 5. prosince od 15 do 19 hodin. Děti, které si připraví básničku nebo písničku, se mohou těšit na dárek. V 15 hodin vystoupí dětský sbor z mateřské školy U Vysočanského pivovaru, který svým vystoupením zároveň zahájí i soutěž o nejkrásnější vánoční stromek. Do akce pod patronátem Prahy 9 se mohou zapojit všechny ZŠ a MŠ této městské části. Od 5. do 17. prosince budou nazdobené stromky k vidění na terase Galerie Harfa. O vítězi můžete rozhodnout i vy, pokud navštívíte obchodní centrum a vhodíte anketní lístek, který získáte u vstupu na terasu. Pět hlasujících získá poukázku od Galerie Harfa v hodnotě 500 Kč.

Výstava balonkových dinosaurů

Mistr balónkových výstav Tomáš Okurek přinese do Galerie Harfa fantastickou expozici, ve které tisíce nafukovacích balónků přetvoří do pravěkých tvorů. Můžete se těšit nejenom pohledem na obří dinosaury, ale do jednoho z nich dokonce přímo vstoupit. Výstava bude otevřena v 1. patře obchodního domu naproti kavárně Costa Coffee od 30. listopadu do 19. prosince od 10 do 18 hodin. Vstupné pro dospělé bude 100 korun, pro děti od 2 let 60 korun.

Tradiční bruslení na terasách

Slavnostní otevření oblíbené ledové plochy na střeše obchodního centra proběhne v pátek 29. listopadu a malí návštěvníci se mohou těšit na diskotéku na ledě. V tento den bude vstupné zdarma a možné využít i broušení bruslí od Decathlonu. „Zájemci si u nás mohou zabruslit každý všední den od 14 do 19 hodin, v sobotu od 13 do 21 hodin a v neděli od 13 do 19 hodin. Bez obav se k nám mohou vydat i ti, kteří brusle nemají, protože si je mohou půjčit na místě,“ doplňuje Tlustá. Na Terasách bude v zimních měsících otevřen i stánek s občerstvením, kde si vychutnáte třeba voňavý svařák nebo horkou čokoládu, mezi 17. a 18. hodinu dokonce v rámci Happy Hour v akci 1+1 zdarma.

S Galerií Harfa letos v období adventu vyhráváte každý den. Od 1. do 24. prosince budeme otevírat na Instagramu každý den jedno okénko pomyslného adventního kalendáře se zajímavou výhrou. Těšit se můžete na slevy a dárečky například od Starbucks, Rituals, Manumi, Bambule a dalších. Veškeré informace o dění v obchodním centru Galerie Harfa získáte na galerieharfa.cz.