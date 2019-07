Kouříte? Zvažte výhody elektronické cigarety

Kuřte, chcete-li. Ale dejte si e-cigaretu. Proč?

Je méně škodlivá

E-cigareta je zařízení produkující látku zvanou aerosol. Vzniká pomocí kapaliny, kterou označujeme jako e-liquid. Aerosol v podobě aromatizované páry s obsahem nikotinu pak vdechujete. Ačkoliv elektronická cigareta vzhledem připomíná klasickou cigaretu, rozdíl mezi nimi je zásadní. Prostřednictvím e-cigarety totiž neinhalujete kouř s toxickými látkami a dehtem, čímž se stává méně škodlivou pro vás i vaše okolí.

Vyjde vás levněji

E-cigareta stojí několik málo stovek. Náplně seženete do stokoruny s přehledem. Říkáte si, že moc levné to zrovna není? Omyl, vážení! E-cigaretu koupíte jednou a máte vystaráno. Co se náplně do elektronické cigarety týká, udává se, že jedna 10 ml lahvička odpovídá orientačně 10 krabičkám cigaret. Proč orientačně? Protože záleží na typu e-cigarety, jejím nastavení, výkonu a kvalitě e-liquidu.

Sami si určíte, jak bude chutnat

Představte si, že elektronická cigareta nemusí nutně chutnat jen jako tabák. Kromě tabákové příchuti, která je vhodná pro ty konzervativnější z vás, se klidně můžete trochu odvázat a vyzkoušet i netabákové lahůdky, jakými jsou příchuť čokolády, vanilky, ovoce, borůvkového koláče, ale i třeba whisky či coly. To je skoro zázrak, co říkáte?

Neubere vám na kráse

Jednou z četných nevýhod běžných cigaret je skutečnost, že opravdu nevzhledně zabarvují zuby a nehty do ne zrovna zdravě vypadající žluté barvy. Elektronická cigareta tohle nedělá, protože neprodukuje dehet. Právě ten je odpovědný za vznik žlutých skvrn.

