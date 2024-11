Koupí náplastí pomůžete rodinám vážně nemocných dětí strávit čas spolu

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda poskytuje dočasné ubytování a podporu přímo u zdravotnických zařízení, kde jsou děti hospitalizovány. Jeho posláním je zajistit, aby rodiče mohli zůstat nablízku svým dětem v těžkých chvílích, což pozitivně ovlivňuje jejich zdravotní stav a psychickou pohodu. Organizace proto po celém světě buduje domy, kde mohou rodiny zůstat pohromadě v prostředí, které je pohodlné, bezpečné a nepřipomíná nemocniční zařízení. Díky tomu se rodiče mohou soustředit na to nejdůležitější – na zdraví svých dětí. V Česku nadační fond působí od roku 2002, první český Dům Ronalda McDonalda byl otevřen v roce 2022 v areálu pražské Fakultní nemocnici v Motole, kde pomáhá rodinám dětí ze všech koutů republiky.

Za dva roky působení Domu Ronalda McDonalda v něm našlo zdarma ubytování přes 550 rodin z celého Česka. Jeho provoz ale stojí nemalé prostředky. A právě proto se do všech 123 tuzemských restaurací McDonald’s vrací charitativní kampaň, díky které můžou misi fondu podpořit přímo zákazníci: „Je to letošní poslední akce na podporu nadačního fondu, jehož jsme hrdým generálním partnerem. Naši zákazníci trhali historické rekordy v podpoře rodin s nemocnými dětmi. V adventním čase máme ve zvyku myslet na druhé a já věřím, že to tak budou mít i hosté našich restaurací,“ říká Impact Director společnosti McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu Tomáš Myler.

„Společně s námi slaví druhé narozeniny i syn naší první ubytované rodiny, který se narodil s mnohočetnými vrozenými vadami v den otevření Domu,“ říká Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu, a dodává: „Rodiny u nás podle průzkumů spokojenosti oceňují především ne-nemocniční prostředí, ve kterém mohou fungovat stejně jako doma. Mají vlastní prostor, mohou vařit v komfortní kuchyni nebo prát oblečení. Pro jejich fungování jsou to ty nejdůležitější aspekty.“

Veškerý výtěžek z prodeje náplastí bude věnován na podporu činnosti nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. Ten už připravuje výstavbu druhého Domu na Moravě a zázemí v něm najdou další stovky rodiny ročně.

Balení 5 ks náplastí za 40 Kč si mohou do konce roku nebo do vyprodání zásob můžete koupit také na McDrive nebo prostřednictvím rozvozových partnerů služby McDelivery.