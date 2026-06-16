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Koupelna bez zbytečného odpadu: beauty hack, který mění pravidla hry

Komerční sdělení
Ruku na srdce – pořídit si nový designový parfém nebo prémiový krém je pro nás ženy často malým svátkem. Ty nádherné flakony a kelímky zkrátka chceme mít vystavené jako šperk. Jenže co dělat, když vaše oblíbená vůně nebo krém dojde?

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Koupelna bez zbytečného odpadu: beauty hack, který mění pravidla hry | foto: L’Oréal Česká republika s.r.o.

Vyhodit luxusní kousek skla do koše je nám upřímně líto, a tak se nám prázdné flakony často smutně hromadí v rozích skříněk. Co kdybychom vám ale řekli, že je teď můžete doplňovat stále dokola, vdechnout jim nový život a mít skvělý pocit, že dáváte sbohem zbytečnému odpadu?

Většina z nás (podle průzkumů je nás celých 84 %*) chce žít a nakupovat ekologičtěji. Jenže realita u nákupního regálu nebo na e-shopu bývá jiná. Často zvítězí zvyk, pohodlí, nebo obava, že doplnitelné alternativy jsou v běžném životě nepraktické. Psychologové tomu říkají Intent-Action Gap – propast mezi tím, co bychom v rámci ochrany přírody chtěli dělat, a tím, jak se nakonec v rychlosti všedního dne zachováme.

A přesně tuhle propast se teď rozhodla zbourat skupina L’Oréal pomocí kampaně #JoinTheRefillMovement (Hnutí za doplňování). Ukazuje totiž, že ekologičtější koupelna nemusí znamenat, že se vzdáte svých milovaných beauty rituálů a luxusních flakonů. Naopak.

L’Oréal JTRM

Když se krása doplňuje (a nekončí v koši na odpadky)

Představa doplňovací kosmetiky možná v někom stále evokuje nevzhledné igelitové sáčky z dob minulých. Zapomeňte na to. Dnes je doplňování (neboli refilly) novým symbolem luxusu a uvědomělého životního stylu.

La vie est belle

Koupíte si nádherný skleněný flakon parfému Lancôme La Vie Est Belle, Yves Saint Laurent Libre nebo Armani Acqua di Giò a pokaždé, když ho vezmete do ruky, je to pro vás malý estetický rituál. Když vůně dojde, flakon nevyhodíte. Je navržen tak, aby vám dělal radost roky. Jednoduše si pořídíte náhradní náplň (refill) a flakon doma doplníte.

Výsledek? Nejen skvělý pocit, ale i obrovská úspora cenných materiálů. Nákupem náhradní náplně místo nového flakonu zachráníte desítky procent skla, kovu a papíru. Například u ikonické vůně Lancôme La Vie Est Belle ušetříte nákupem refillu neuvěřitelných 74 % skla, 100 % kovu, 63 % plastu a 61 % kartonu. Vaše oblíbená lahvička tak zůstává trvalým šperkem vaší koupelny a planeta si může oddychnout.

Už žádné lepkavé katastrofy: Jak to funguje v praxi?

Možná si říkáte: „Představa je to sice krásná, ale já se znám. Budu to přelévat doma nad umyvadlem, polovina mi uteče vedle, ulepím sebe i celou koupelnu, a ještě mě to naštve.“

Této obavy se vědci a inženýři v L’Oréal laboratořích ujali jako první. Vyvinuli totiž patentované uzávěry s automatickým stop-systémem. Jak to funguje? Náhradní náplň jednoduše otočíte dnem vzhůru, nasadíte na hrdlo původního flakonu a jedním tahem otočíte. Tekutina se začne sama přelévat, a jakmile je flakon plný, mechanismus průtok automaticky přeruší. Vy pak náplň jedním tahem uzavřete a můžete ji bezpečně vyjmout. Je to čistá práce na jedno kliknutí.

Odlehčujeme koupelny i planetu

Cílem Join The Refill Movement je systematicky odstraňovat přebytečné obaly všude, kde je to možné. Když sáhnete po náhradním doplňovacím balení u tělové či vlasové kosmetiky, spotřebuje se na jeho výrobu dramaticky méně plastu.

Skvělé je, že se nemusíte omezovat jen na parfémy. Do hnutí se zapojilo jen v České republice 14 oblíbených značek z portfolia L’Oréal, které doplňování proměňují v jednoduchou rutinu.

Pro milovnice prémiové péče: Refilly nabízí i legendární, vysoce účinné omlazující krémy jako Lancôme Absolue Longevity.

Pro citlivou pleť: Vaše oblíbené produkty z lékárny od značek La Roche-Posay, Vichy nebo CeraVe už mají své náhradní ekologické sáčky. Například u hydratačního krému CeraVe ušetříte nákupem náhradní náplně až 77 % plastu a u sprchového gelu La Roche-Posay Effaclar až 73 % plastu.

La Roche-Posay effaclar refill

Pro každodenní péči ve sprše

Elseve refill

Doplňování už dávno není výsadou parfémů. Refill varianty dnes najdete i u šamponů, sprchových gelů nebo pleťové péče. Například oblíbené šampony Elseve od L’Oréal Paris jsou dostupné v doplňovacím formátu, který v koupelně zabere minimum místa a zároveň výrazně snižuje množství použitého plastu.

Až vám příště dojde váš oblíbený parfém, krém nebo šampon, zkuste neudělat automaticky to, co vždycky. Než vložíte do košíku nový produkt, podívejte se, zda není k dispozici i refill. Možná budete překvapeni, kolik vašich oblíbených značek skupiny L’Oréal už tuto možnost nabízí.

Je to malá změna, která neubere nic z vašich beauty rituálů. Stále si užíváte své oblíbené produkty, krásné flakony i prémiovou péči. Jen s menším množstvím odpadu a zbytečných obalů.

Připojíte se i vy? #JoinTheRefillMovement

*Zdroj: Kantar Sustainability Index 2025 / Bastion Insights 2024)

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