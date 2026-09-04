Konec prázdnin: stravenka a stravenková karta usnadní rozjezd po létě

Zaměstnancům usnadňují stravování, zaměstnavatelům zase umožňují nabídnout praktický benefit s daňovou výhodou.
Stravenka jako praktický pomocník při návratu do režimu
Po letních dovolených se kalendáře znovu plní poradami, termíny a povinnostmi. Pro rodiče školáků se navíc přidává každodenní rodinná logistika. Právě tehdy mohou být nejcennější benefity, které jednoduše zapadnou do běžného dne a zaměstnanci je skutečně využijí.
Stravenky mají v tomto ohledu jasný účel: podporují pravidelné stravování zaměstnanců. Stravovací kredit Pluxee lze využít v široké síti restaurací, supermarketů i rozvozových služeb. Prostředky jsou přitom určené na potraviny a nealkoholické nápoje.
Příspěvek na jídlo tak může zaměstnance provázet prakticky během celého pracovního týdne. A právě po návratu z dovolených je jednoduchost benefitu výhodou – není potřeba měnit návyky ani složitě přemýšlet, kde ho využít.
Stravenková karta: méně papíru, více pohodlí
Papírová stravenka má v Česku dlouhou tradici. Elektronická varianta ale přináší pohodlí, které odpovídá dnešnímu způsobu placení. Stravenkovou kartou lze platit podobně jako běžnou platební kartou a digitální řešení odstraňuje nutnost nosit a počítat jednotlivé papírové poukázky.
Výhodou je také přehled. V Pluxee Účtu může uživatel sledovat zůstatek a provedené transakce a kartu v případě potřeby zablokovat nebo odblokovat. Pro zaměstnavatele zase elektronické stravenky znamenají snadnější správu a objednávání prostřednictvím online portálu.
Moderní stravenková karta tak propojuje účelovost tradičních stravenek s komfortem digitálního placení.
Daňová výhoda, která dává smysl i v roce 2026
Příspěvek na stravování je zajímavý také z pohledu firemních nákladů. V roce 2026 je při splnění zákonných podmínek příspěvek na stravování na straně zaměstnance osvobozen od daně do výše 129,50 Kč za směnu. Zaměstnanec musí během směny odpracovat alespoň tři hodiny a nesmí mu během ní vzniknout nárok na stravné v rámci cestovních náhrad. Limit odpovídá 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě v délce 5 až 12 hodin, která pro rok 2026 činí 185 Kč.
Na straně zaměstnavatele jsou výdaje na stravování daňově uznatelným nákladem, pokud právo zaměstnanců na příspěvek vyplývá například z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo smlouvy uzavřené se zaměstnancem.
Při běžném modelu, kdy firma hradí 55 % hodnoty stravenky a zaměstnanec zbývajících 45 %, uvádí Pluxee pro rok 2026 jako optimální hodnotu stravenky 235 Kč.
Podzim jako příležitost zkontrolovat nastavení benefitů
Návrat do plného pracovního provozu je vhodnou chvílí ověřit, zda zaměstnanecké benefity stále odpovídají potřebám lidí. U stravování se vyplatí podívat nejen na výši příspěvku, ale také na to, jak jednoduše ho mohou zaměstnanci čerpat.
Dobrý benefit nemusí být složitý. Jeho hodnotu může tvořit právě to, že funguje jednoduše každý den. Stravenková karta spojuje praktickou podporu stravování, pohodlné digitální používání a daňové zvýhodnění, které ocení zaměstnanci i firmy. Zjistěte více o stravenkách a stravenkové kartě Pluxee pro zaměstnavatele.
O Pluxee
Pluxee je globální partner v oblasti zaměstnaneckých benefitů a engagementu. Firmám pomáhá vytvářet atraktivní pracovní podmínky a prostřednictvím moderních řešení podporuje každodenní potřeby zaměstnanců v práci i mimo ni. Staví přitom na více než 30 letech zkušeností v oblasti zaměstnaneckých benefitů v České republice.