Kolik růží dáváme k narozeninám?

Květináři by vám o tom mohli vyprávět. Každý den k nim přijde někdo, koho trápí totéž, co vás. Nebojte se jich zeptat. Nikdo se vám nebude smát. Abyste si to ale mohli odpustit, přečtěte si následující řádky. Přinesou vám odpověď.

Růže – sázka na jistotu

Na světě nenajdete ženu, kterou by růže urazila. Právem se jí říká královna květin. Je krásná, vznešená a oblíbená. Už od pradávna je symbolem lásky a krásy. Darujte klasiku, která nezklame.

Sudý, nebo lichý?

Mnozí z nás v sobě nosí pravidlo z minulosti. „Sudý počet se hodí leda tak na pohřeb. Ostatní kytice mají mít lichý počet květin.“ Platí to ale i dneska?

Jak na počet růží k narozeninám?

Starší generace se drží vžitého pravidla, že ke všem příležitostem kromě pohřbu patří lichý počet. Jedinou výjimkou jsou životní jubilea. Při nich klidně můžete darovat třicet, čtyřicet, padesát růží, pokud to koresponduje s věkem.

Dnešní generace od tohoto pravidla upouští a počet neřeší. Pak se často stane, že darujete květinu a oslavenkyně zrudne nebo uteče s pláčem. Vy marně přemýšlíte, co jste řekli špatného. Možná nic a na vině bude počet květin. Vyvarujte se toho.

Chcete mít jistotu, že nikoho neurazíte? Držte se následujících pravidel!

Slaví narozeniny vaše přítelkyně, manželka, maminka nebo sestra? Klidně jí darujte tolik růží, kolik slaví let. Určitě se neurazí. Naopak ocení, jaký máte přehled.

Je oslavenkyně tchýně? Pak se raději držte lichého počtu. Tři, pět, sedm nebo devět růží je jistota.

Jsou růže pro kamarádku, kolegyni nebo šéfovou? I tady vsaďte na jistotu lichého počtu.

Jak určit počet růží v kytici pro ženu vašeho života?

Zatímco kamarádce, tchýni nebo kolegyni se dávají kytice se třemi, pěti, sedmi nebo devíti růžemi, u manželky nebo přítelkyně to je jinak. Klidně jí můžete darovat 5 růží, stejně tak ale 30 nebo 50. Záleží čistě na vás a vaší lásce k ní.

Když slaví narozeniny, klidně jí doneste tolik růží, kolik jí je let. Máte výročí? Nechte se inspirovat počtem měsíců nebo let, které jste spolu.

Víte, jaké poselství přináší kytice 100 růží? Kromě toho, že ženu doslova připraví o řeč, pak je jasným poselstvím toho, že ji budete milovat až do konce života, třeba dalších 100 let.

Pugét růží vykouzlí úsměv na tváři. Mnohé ženy potěší už jen to, že kytici nádherných květů dostanou, a počet neřeší. Pokud si ale nejste jisti, jak moc je oslavenkyně konzervativní, volte vždy lichý počet.