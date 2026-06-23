Kočka místo spolubydlícího? Pro mladou generaci běžná realita

Nový trend je patrný zejména u mladších generací
„Pohled na kočky se v posledních letech výrazně proměnil. Dříve byly považovány především za samostatné domácí tvory, dnes je však řada lidí vnímá jako plnohodnotné členy rodiny. S tím souvisí i větší zájem o jejich psychickou pohodu, zdraví a každodenní potřeby,“ vysvětluje Monika Kováčová, Global Brand Director značky CARNILOVE.
Kočky zároveň dobře odpovídají požadavkům současného životního stylu. Dokážou se přizpůsobit menším domácnostem i proměnlivému pracovnímu režimu svých majitelů. Vedle praktických výhod přinášejí také emocionální podporu a pocit blízkosti.
Společné soužití už proto není jen o základní péči. Stále důležitější roli hrají hry, podpora přirozených instinktů nebo pravidelné společné aktivity. Kočka se díky tomu stává aktivním účastníkem každodenního rodinného života.
Když se volný čas plánuje i podle kočky
Podobně jako u dalších členů domácnosti se dnes mnoho majitelů snaží zohledňovat potřeby koček i při plánování volného času. Roste proto zájem o aktivity, které kočkám přinášejí nové podněty a podporují jejich přirozené chování.
Zatímco ještě před několika lety bylo venčení koček spíše výjimečné, dnes se s nimi lidé vydávají do parků, na zahrady nebo na kratší výlety. Cílem není jen společně strávený čas, ale také podpora psychické pohody a fyzické kondice.
„Každá kočka je osobnost a každá potřebuje něco jiného, aby byla šťastná. Například naše bengálka Dixie má spoustu energie, miluje pohyb a procházky jí pomáhají vybít lovecký instinkt bezpečným způsobem. Doma je pak z ní klidná spokojená kočka,“ uvádí majitelka 3 koček a oblíbeného projektu Kočka – Můj pán, který je velmi populární na sociálních sítích.
Super potraviny i pro kočky
Stejnou pozornost věnují majitelé také výživě. Krmivo už není vnímáno pouze jako základní potřeba, ale jako důležitá součást péče o zdraví a dlouhodobou vitalitu.
„Nový životní styl se promítá i do péče o kočky a trhu s krmivy. Majitelé dnes mnohem více sledují složení, kvalitu surovin i benefity výživy. Stále výraznější je trend tzv. „meat-first“ přístupu, tedy důrazu na vysoký obsah masa, kvalitní bílkoviny a přirozenou stravu respektující instinkty koček. Vedle základní výživy roste zájem také o ingredience, jako jsou bylinky, super potraviny nebo doplňky podporující vitalitu a kondici,“ doplňuje Monika Kováčová.
Na rostoucí zájem o kvalitní výživu reaguje i česká značka CARNILOVE, která se specializuje na super prémiová krmiva pro psy a kočky vyvíjená ve spolupráci s veterináři, výživovými specialisty a odborníky na potřeby jednotlivých zvířat. Značka letos prošla rebrandingem a představila také nové produktové řady, které navazují na její filozofii přirozené výživy založené na vysokém podílu masa a pečlivě vybraných surovinách.