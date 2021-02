Každé 13. miminko se narodí předčasně

Co se považuje za předčasný porod

Porod, který proběhl dříve než ve 37. týdnu těhotenství (tt), se považuje za předčasný. V každém státě vykládá legislativa hranici životaschopnosti předčasně narozeného miminka trochu rozdílně, přičemž v Česku je to miminko s porodní váhou 500 gramů anebo při narození po ukončeném 24. tt. Není však vyloučeno, že miminko pod touto hranicí by nemělo mít možnost na přežití. V dnešní době dokážou lékaři zázraky, a tak lze zachránit i ta nejkřehčí miminka, která sice mají vytvořeny všechny části těla, nicméně zatím nedochází k jejich dokonalé funkci, aby dokázalo miminko přežít bez přístrojů.

Co ovlivňuje předčasný porod

Příčinou předčasného porodu bývá zpravidla nitroděložní infekce, kdy se vzniklý zánět přenese do plodové vody. Může jít ale i o další zdravotní problémy matky anebo již vzniklé anomálie u plodu. Dalším rizikem jsou vícečetná těhotenství. Horší funkce placenty anebo cukrovka či vysoký tlak matky mohou porod také uspíšit. Toto jsou zpravidla faktory, které nemůže matka ovlivnit. Co však ovlivnit může, je užívání návykových látek a přiměřená fyzická zátěž.

Za zvyšujícím se počtem předčasně narozených miminek může stát i zvyšující se průměrný věk prvorodiček, u nichž se výše zmiňovaná rizika včetně vrozených vývojových vad u dětí s rostoucím věkem stupňují.

Co se děje po porodu

Předpokladem pro co nejlepší adaptaci na vnější svět je pro novorozence porod ve speciálně vybavené porodnici, která se zaměřuje na péči o nedonošená miminka – disponuje tedy neonatologickým oddělením. Pakliže proběhne porod mimo takovou porodnici, je novorozenec po porodu ihned převezen.

Po porodu je nutné miminko stabilizovat a poskytnout mu vhodné podmínky pro adaptaci na vnější prostředí. Orgány jsou sice vytvořené, přesto nejsou zralé natolik, aby fungovaly bez podpory. Je tedy potřeba připojit miminko na plicní ventilátor, podpořit krevní oběh a zajistit mu dostatek tepla a výživy pomocí infuzní hadičky.

Po stabilizaci tráví miminka pobyt na oddělení JIP, kde jsou v péči neonatologa a neonatologických sester. Cílem péče je simulovat miminku takové podmínky, které by získávalo v děloze matky a později mu umožnit styk s prostředím mimo inkubátor. Co nejdříve po narození se lékaři snaží podávat miminku potravu do žaludku a nahrazovat infuzní výživu. Dokud není vytvořen sací reflex, děje se tak šetrně pomocí sondy.

Co může ovlivnit lepší adaptaci a vývoj

Ideální je miminku poskytnout koncept bazální stimulace, jehož snahou je miminku dopřát co nejvíce podnětů přibližujících mu známé prostředí. Miminka se balí a polohují tak, aby se cítila jako v matčině děloze. „Bylo zjištěno, že pokud se miminka vyvíjejí v klidném a tichém prostředí, a zároveň je respektován jejich spánkový cyklus, vzniká v jejich mozku mnohem více neuronálních synapsí a v průměru jsou propuštěna do domácího prostředí o dva až tři týdny dříve,“ vysvětluje Soňa Šuláková – vedoucí dětská lékařka se specializací na neonatologii ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

O klidném spánku nerozhoduje pouze okolní prostředí, ale i takový „detail", jako je kvalitní plenka.

Jak mohou miminko podpořit rodiče

Přestože není možné s nedonošeným miminkem v inkubátoru zacházet stejně jako s donošeným miminkem, můžou za ním rodiče docházet a promlouvat k němu. Později je možné zajistit i bližší kontakt. Důležité je nezpřetrhat vazbu a miminko podporovat svou přítomností. Nezbytné však je respektovat klidný spánek novorozence, aby nabralo co nejvíce sil, a nebudit ho. Protože bylo miminko v bříšku navyklé na hlas maminky, stojí za prosbu k sestřičkám, zda mohou natočený hlas maminky miminku pouštět. Od věci není ani zpívání klidných písniček.

Podporou v nelehkých chvílích mohou být neziskové organizace sloužící jako berlička pro rodiče předčasně narozených dětí, které fungují nejen jako zdroj informací, ale i jako psychická podpora. Nejznámější takovou organizací v Česku je Nedoklubko. Jeho ředitelka Lucie Žáčková k tomu poznamenává: „Sama jsem si prošla zkušeností s předčasným porodem. Díky pozorné péči doktorů, sestřiček a dalších lidí v okolí jsme s dcerkou vše zvládly a jsem ráda, že už více než 10 let můžu pomáhat dalším rodičům, jejichž miminko spěchalo na svět rychleji, než mělo. Aktuálně se zaměřujeme na edukaci v oblasti faktorů, které vedou k předčasnému porodu, a věříme, že díky tomu co nejvíce maminek pozná, že se děje něco nezvyklého a předčasnému porodu se povede zabránit, nebo se alespoň co nejvíce přiblíží ke stanovenému termínu.“

Kdy je miminko propuštěno z porodnice a na co si dávat pozor v domácí péči

Děťátko se z porodnice do domácí péče propouští zpravidla v době, kdy se očekával jeho porod. Rozhoduje o tom ale zralost organismu a schopnost adaptability, tudíž se tato doba může prodloužit. Naopak jak bylo zmíněno výše, klid a dostatek spánku mohou tuto dobu o něco zkrátit.

Rodiče by měli v domácím prostředí udržovat i nadále klid a přizpůsobit se potřebě miminka co nejvíce odpočívat. Nešetřete hlazením, kolébáním v náruči, šátkováním, klidným povídáním si s miminkem nebo zpíváním a přehráváním ukolébavek.

Miminko je potřeba udržovat v teple a suchu, proto není radno podceňovat schopnosti plen. Kvalitní a pohodlná plenka zkvalitní spánek, který dodá miminku dostatek sil a podpoří i jeho růst a schopnost učit se nové věci.

Stále je potřeba kontrolovat přirozené funkce miminka. Během spánku se doporučuje mít spuštěný monitor dechu. Při problémech s krmením je nutné se neprodleně obrátit s radou na pediatra nebo laktační poradkyně.

Klidný spánek a výživa jsou zkrátka v prvních momentech života to nejdůležitější, co předčasně narozené miminko potřebuje. Neméně důležitá je láskyplná péče a velká trpělivost rodičů.