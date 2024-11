Kariéra, či rodina? Mila Kunis má překvapivou radu, jak zvládat obojí

Ve filmové novince Vlastně tě mám ráda, tati si původem ukrajinská herečka a maminka desetileté Wyatt a sedmiletého Dimitriho zahrála těhotnou Grace. Té se obrátí život vzhůru nohama, když se s prosbou o pomoc ozve její stárnoucí otec Andy, kterého ztvárnil držitel dvou Zlatých glóbů Michael Keaton. Ne snad, že by po své dospělé dceři do té doby nic nechtěl. Zarážející je, že ji žádá, aby pohlídala o sedmadvacet let mladší nevlastní sourozence, které skoro nezná. Vlastně příliš nezná ani jeho, nikdy totiž nebyl zrovna otec roku. Oba se tak ocitají v úplně nové roli. Grace poznává tátu, kterého neměla, a Andy se poprvé v životě skutečně stává rodičem.

„Věci, které mu říká, jsou tak hluboké, osobní a intimní,“ popisuje dynamiku vztahu se svým filmovým otcem Mila Kunis. „Dovedu si představit, že je to něco, co spousta lidí, kteří z takové situace vzešli, zoufale touží říct,“ dodává rodačka z Ukrajiny, která sama vyrůstala v harmonické rodině a její rodiče, se kterými se do USA v sedmi letech přestěhovala, jsou stále spolu. „Jsem v šoku, že jsou,“ vtipkovala na konto jejich půlstoletí trvajícího svazku, který dokázal ustát i nelehké začátky za oceánem, kam přišli v roce 1991 se dvěma malými dětmi a 250 dolary.

A jaký má recept na zářivou kariéru a spokojené manželství sama Mila Kunis, která oslaví příští rok 10. výročí od svatby s kolegou Astonem Kutcherem? „Prostě dělejte to nejlepší, co umíte, s tím, co máte,“ doporučuje. „Buďte na sebe hodní. Buďte pozorní. Dejte toho druhého na první místo a až přijdou děti, upřednostněte je,“ má jasno a to nejdůležitější dodává na konec: „Rovnováha neexistuje, tak se o ni nesnažte.“

Jestli se téhle rady bude držet i v nové roli po boku Michaela Keatona, se můžete přesvědčit už od 28. listopadu, kdy film s českým dabingem vstoupí do tuzemských kin. Jedno je nicméně jisté už teď: o patřičnou dávku dojetí i smíchu bude postaráno. Za dramedy Vlastně tě mám ráda, tati totiž stojí Hallie Meyers-Shyer, která není v komediálním žánru žádnou začátečnicí. V několika filmech si sama zahrála a v roce 2017 režijně debutovala romantickou komedií Který je ten pravý s Reese Witherspoon v hlavní roli.