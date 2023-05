Kam s rodinou na léto? Liberecký Babylon nabízí bohaté zážitky

Liberecký Babylon je doslova továrnou na zážitky a proto raději předem upozorňujeme, že jeden den vám tu stačit nebude. Abyste s dětmi vyzkoušeli vše, co centrum nabízí, vyberte si z variant na dvě, tři nebo sedm nocí ve čtyřhvězdičkovém WELLNESS HOTELU BABYLON, kde bude postaráno o váš bezstarostný pobyt a skvělou stravu. V cenově výhodném pobytovém balíčku se zábavou je polopenze, kterou je možné doplnit o obědy v hotelové restauraci či okolních barech a kavárnách v areálu.

Kam dřív skočit?

Bez ohledu na počasí se rodiče mohou těšit na bezstarostné dny plné odpočinku v rozsáhlém wellness centru s řadou vířivek, saun, par i masáží. Na děti čeká během prázdnin doprovodný animační program, jehož součástí budou například vodní hrátky, soutěže, tanečky a kouzelnická vystoupení.

Kromě toho mohou malí i velcí kdykoliv navštívit vodní království, sauny a jeskyně v Aquaparku, velkolepou pouť v Lunaparku nebo opičí atrakce v nově vybudovaném Funparku, který dětem ukáže zdravější alternativu virtuálního světa.

Pro zahřátí mozkových závitů navštivte zapeklitý zrcadlový labyrint, iQPARK a sousední science centrum iQLANDIA, jež vás prostřednictvím několika set exponátů vtáhne do fascinujícího světa vědy. Kromě tematicky zaměřených sálů, jako jsou například Kosmo, Člověk, Živly nebo Věda v domě, zde poznáte díky iQPLANETÁRIU z nové perspektivy naši planetu i okolní vesmír.

V případě hezkého počasí se můžete projet tramvají historickým centrem města až do ZOO Liberec, která je nejstarší zoologickou zahradou v České republice a chová více než 170 druhů zvířat.

Pokud budete mít večer ještě dostatek sil, doporučujeme uspořádat rodinný turnaj v bowlingu nebo zažít adrenalinovou smršť na populárním Laser Game s novými interiérovými prvky ve stylu legendárních sérií Fallout či Metro. Krom toho bývá velkým lákadlem rovněž dobrodružná podívaná ve 4D kině, jež vás pomocí speciálních efektů vtáhne do děje příběhu mnohem silněji než klasické kino.

Jestli vám budou podmínky opravdu přát, můžete využít také Sluneční terasu nabízející ikonický výhled na Ještěd, regionální dominantu z dílny architekta Karla Hubáčka.

Ještě stále nemáte jasno? Při zrušení pobytu do dvou dnů do příjezdu neplatíte žádné storno poplatky a děti do třinácti let bydlí v Babylonu dokonce zdarma!

Více informací naleznete na www.hotelbabylon.cz a www.centrumbabylon.cz