Kam na wellness? Zkusili jste už Mariánské Lázně?

Když do lázní, tak do Mariánek

Odpočinek potřebuje každý z nás. Někomu postačí číst si knížky, jiný si jde zarybařit nebo zahrát golf. A pak jsou tací, kteří si odpočinou jen tehdy, když úplně vypnou a budou myslet jen na sebe. Wellness totiž neznamená jen zajít si do bazénu a do sauny, ale taky různé masáže, koupele, procházky, popíjení léčivých pramenů. A kde jinde si tohle dopřát než v lázních?

Mezi jedny z nejznámějších a zároveň nejoblíbenějších patří ty na západě Čech, Mariánské Lázně. Jsou plné přírodních krás, elegantních hotelů, míst, která lákají k návštěvě. Hlavní sezóna je za námi, takže si tam užijete i klidu.

Proč patří Mariánské Lázně mezi ty nejoblíbenější?

Důvodů je hned několik. Najdete tu Zpívající fontánu, k procházce zvou nádherné parky, k návštěvě pak park miniatur. Můžete se taky procházet po kolonádě, jíst oplatky a popíjet minerální prameny. Těch tu najdete hned několik.

V krásném parku vyvěrá Ferdinandův pramen .

. Jen kousek od Hlavní kolonády i Zpívající fontány najdete Křížový pramen .

. Hořčík vám do těla při svalové únavě dodá Karolinin pramen .

. Na dýchací ústrojí skvěle působí Lesní pramen .

. Osvěžující chutí vás překvapí Ambrožovy prameny , kterým se přezdívá „Prameny lásky“.

, kterým se přezdívá „Prameny lásky“. Jeden z nejchutnějších zdejších pramenů je Rudolfův pramen .

. Mariánské Lázně dostaly své jméno podle Mariina pramene. Nejde přitom o „vodní pramen“, ale o vývěr přírodního CO 2. Ten se používá k prokrvení celého těla.

Na co se v Mariánských Lázních můžete během wellness pobytu těšit?

Ubytujete se v některém ze zdejších útulných hotelů, pochutnáte si na báječném jídle, do syta si užijete procedur. Ideální je, pokud vám je předepíše zdejší lékař na základě zdravotní prohlídky. Může jít třeba o:

Koupele a masáže

Slatinné zábaly

Oblíbené plynové injekce

Elektroléčbu

Lymfatickou drenáž

Zábaly

Podvodní injekce

Pitnou kúru

Zní to krásně, ale pořád si říkáte, zda opravdu na ten wellness pobyt potřebujete? Odpověď zní „Rozhodně ano!“. Odpočinete si, načerpáte sílu do dalších dnů, zbavíte se stresu, pročistíte si hlavu, uděláte něco pro zdraví. A když se vydáte do Mariánských Lázní, čeká na vás navíc spousta krásných výletů a procházek.