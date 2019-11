K zimním svátkům rozhodně patří nejen cukroví, ale i vánoční dekorace

Také milujete svíčky a odpočítáváte každý den do Vánoc? Pak si určitě pořiďte jemně zdobenou adventní svíčku z kolekce dánské značky Kähler s názvem Hammershøi Christmas. Pozvěte si kousek severských Vánoc k sobě domů! Svíčku každý den na chvíli zapálíte, aby vám odpočítávala zbývající dny do Štědrého dne, zatímco vám její svit vykouzlí úžasnou atmosféru.

Nejen vánoční stromeček – doma můžete mít celý les! Ukrytý ve skleněné kopuli. Po zapnutí se vám díky LED osvětlení rozzáří nádherná podívaná s příjemným teplým světlem. Mechanismus je navíc vybaven speciálním časovačem, který se po šesti hodinách automaticky sám vypne a za 18 hodin opět zapne.

Roztomilí skřítkové – každý je jedinečný

K Vánocům neodmyslitelně patří skřítci, kteří potěší nejen děti, ale i dospělé. Pořiďte si také jednoho! V každém skřítkovi z dílny Maileg se skrývá kus ruční práce, každý je tak originálem. Díky všitým magnetkům do rukou a nohou je dokonce můžete různě pospojovat, mohou se tak třeba držet za ruce.

Závěsné vánoční dekorace do okna i na stěnu mohou zdobit celoročně

U nás doma se máme všichni rádi – přesně to říká kovové srdce od Ib Laursen, kterým si můžete ozdobit vchodové dveře, okno nebo třeba stěnu v interiéru. Srdce je vyrobené z plechových lístečků jmelí v zašlé šedé barvě s patinou. Může sloužit nejen jako vánoční dekorace, ale romantiku vyklouzlí po celý rok.

Za dlouhých zimních večerů vám bude v okně nádherně svítit červená papírová hvězdice Red Star, která je zdobená drobným dírkováním a rudým metalickým vzorkem.

Zahřejte se něčím dobrým v nádherném hrnečku

Co by to bylo za Vánoce bez hřejivého nápoje? Ať už si rádi dopřáváte horkou čokoládu, čaj, grog nebo svařák, nejvíce si ho vychutnáte ve stylovém keramickém hrnku nebo plecháčku s vánočními motivy.

Nechte se inspirovat a pořiďte si něžné vánoční dekorace z pohodlí domova na Bella Rose.