Jste to co pijete

Že nejde o čisté H2O či vodu destilovanou, to je nám všem konzumentům vody v nejrozmanitějších podobách nápojů studených i horkých, alko či nealko, polévek, omáček a nekonečné řady jiných tekutin jistě jasné. Možná tušíme, že se v našich sklenicích, varných konvicích a hrncích ocitá tekutina plná dalších substancí a příměsí. Bohužel jimi nejsou jen koření či instantní bujón. Některé přísady pronikly do vody již v podzemí, než vyvěrala na povrch. Jsou to nejrůznější minerály, kovy, plyny, rezidua pesticidů, herbicidů a další uvolněné prvky či sloučeniny. Povrchové vody navíc putovaly po zemském povrchu při své cestě k zásobárnám pitné vody. Do nich si s sebou přinesly nejrůznější zbytky zemědělských hnojiv v podobě dusičnanů a fosforu. Do nekrytých přehradních nádrží pak ještě nakapalo něco chemických přísad při dnes již tak vzácných deštích.

A to nemluvíme o vodách ze soukromých studní – analýza těchto chemických koktejlů by byla jistě zajímavá. Voda z vlastních studní putuje na každodenní zálivku záhonů, do napajedel domácích zvířat i k přímé konzumaci lidmi, často bez jakékoli úpravy. Vlastně – nejsou na tom tyto nekontrolované vodní zdroje nakonec lépe? Vždyť v zájmu desinfekce se ve vodárnách do pitné vody před vstupem do vodovodních řadů přidává chlor.

Pohlédneme-li do obyčejné, nově zakoupené varné konvice po několika dnech používání, už nás ani nepřekvapí množství usazenin na jejích stěnách a sítku. Že je potřeba ji vyvařit octovou vodou, aby se nános uvolnil, považujeme za samozřejmé. Stejně tak samozřejmě vhazujeme jednou za čas další agresivní čisticí prostředky do pračky a myčky – a zapneme přístroj naprázdno. Není to nijak laciné, je to neekologické, ale přece si drahou elektroniku nenecháme zničit vodním kamenem, že? A když je ta voda tak tvrdá, změkčíme jednoduše příští dávku praní lžičkou sody.

Napadlo vás někdy pohlédnout stejným způsobem do vlastního těla? Co nám asi ta voda, jejíž kvalita se viditelně projevuje „jen“ zatvrdlou usazeninou, provádí s našimi vnitřnostmi? Jaké změny vyvolává a jaké procesy, mnohdy nezvratné, spouští v tělech našich dětí, v tělech nastávajících maminek? Jste si jisti, že když omezíte pitný režim na vodu balenou, nebudete absorbovat nežádoucí látky inhalací při mytí nádobí, sprchování, při koupání? Vlastní tělo, až doslouží, nemůžeme vyhodit jako varnou konvici a jít si koupit nové.

Mechanická filtrace vylepší vodu v domácnosti

Informovanost je základ. V zájmu zdraví každého z nás lze vřele doporučit nechat si provést profesionální rozbor vody. Až budete držet ve svých rukou černý na bílém přehled o tom, jak kvalitní vodu odebíráte, budete zároveň držet ve svých rukou i rozhodnutí o tom, jaké provedete další kroky. Třeba stačí instalovat mechanickou filtraci. Možná se rozhodnete přistoupit ke komplexnímu odstranění tvrdosti vody, tedy jejímu změkčení. Snad uznáte, že desinfekce vody z vaší studny bude nevyhnutelná. A třeba vás zaskočí nadlimitní množství dusičnanů – ano, i k jejich eliminaci už dnes existují technologie.

Rozbor vody a poradenství

Rozborem vody a poradenstvím v oblasti změkčování, desinfekce a odstraňování nežádoucích látek ve vodě, stejně jako širokou škálou dalších služeb, souvisejících s úpravou pitné vody pro domácnosti i velké provozy, se zabývá firma Aquanord s.r.o., jejíž pobočky jsou v Brně a Olomouci. Není důvod otálet. Čas utíká jako voda. Rádi vám pomohou.