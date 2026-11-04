JOVS 4D Laser Mask: První laserová maska přináší salonní péči domů

Globální technologický lídr JOVS uvádí průlomovou 4D Laser Mask – jedinou laserovou masku na trhu s patentovanou fototermální technologií a lékařskými diodami, která v domácích podmínkách dosahuje až šestinásobné účinnosti oproti běžným LED přístrojům.
Značka JOVS dlouhodobě patří k nejuznávanějším světovým průkopníkům v oblasti chytrých estetických technologií. Držitel řady prestižních mezinárodních ocenění za design a inovace si získal oblibu u předních dermatologů i řady hollywoodských celebrit, pro něž představuje etalon neinvazivní péče. Nyní JOVS posouvá hranice domácího anti-agingu představením své vlajkové lodi JOVS 4D Laser Mask. Jde o vůbec první a jedinou masku na trhu, která namísto standardního rozptýleného světla využívá skutečnou laserovou technologii s vlastními, interně vyvinutými diodami profesionální medicínské kvality.
Zatímco klasické LED masky rozptylují světelné paprsky do širokého úhlu a jejich účinek často končí na povrchu pokožky, JOVS sází na patentovanou technologii FPT (cílící fototermální terapii). Úzký kužel laserového paprsku pod úhlem menším než 20 stupňů koncentruje energii s vysokou hustotou a směruje ji bez tepelných ztrát přímo do hlubokých vrstev dermis. Díky tomu je ošetření až 6× efektivnější než běžné LED terapie a dosahuje výsledků srovnatelných s profesionálními lasery na estetických klinikách, ovšem bez bolesti, rekonvalescence a vysokých finančních nákladů.
Klíčem k mimořádnému účinku je souběžné působení čtyř specifických vlnových délek. Červené světlo o vlnové délce 660 nm stimuluje mikrocirkulaci, redukuje tmavé kruhy pod očima a vrací mdlé pleti zářivost. Blízké infračervené světlo 850 nm posiluje kolagenová vlákna i buněčnou aktivitu pro zpevnění a pružnost. Hloubkové infračervené záření 940 nm urychluje buněčný metabolismus a redukuje pigmentové skvrny. Vrcholem sestavy je dlouhovlnné infračervené spektrum 1064 nm – vlnová délka dosud vyhrazená výhradně stacionárním klinickým zařízením, jež zásadně revitalizuje hustotu tkání a obnovuje hloubkovou elasticitu. Klinické testy potvrzují viditelné výsledky již za 28 dní: redukci vrásek o 20 %, zvýšení jasu pleti o 24 %, nárůst pevnosti o 16 % a úbytek tmavých skvrn o téměř 30 %.
Konstrukce z měkkého potravinářského silikonu zaručuje dokonalé přilnutí ke konturám obličeje a rovnoměrnou distribuci energie. Maska nabízí tři režimy ošetření (Uklidňující, Standardní a Hloubkový), které umožňují cílenou péči o citlivou, normální i zralou pleť. Díky akumulátorovému dálkovému ovladači navíc poskytuje absolutní volnost pohybu, takže si špičkovou klinickou terapii můžete dopřát kdykoli a kdekoli. Produkty JOVS můžete zakoupit v Black Friday od 1.11. do 30.11. s až 30% slevou na eshopu oficiálního distributora www.jovs-beauty.cz