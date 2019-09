Jitka Boho pomáhá nemocným dětem. I vy můžete

Cílem letošní iniciativy Českého červeného kříže, Procter & Gamble a COOP je pomoci nemocným dětem v Dětské odborné léčebně Charlotty G. Masarykové v Bukovanech získáním financí na nové a moderní přístrojové vybavení. Do konce listopadu mohou lidé nákupem výrobků P&G, jako je Ariel, Head & Shoulders, Jar, Lenor, Pampers, Gillette a další, přispět 1 % z ceny na zdraví dětí.

„Jsme rádi, že i letos se partneři Procter & Gamble a COOP spojili s cílem pomoci dalším znevýhodněným skupinám. V minulých letech jsme díky finanční podpoře získané z projektu pomohli azylovým domům pro matky s dětmi. Letos věnujeme finance Dětské odborné léčebně Charlotty G. Masarykové, která ročně odléčí cca 400 dětí s respiračními onemocněními, alergiemi nebo získanými poruchami obranyschopnosti,“ říká Miroslava Jirůtková, vedoucí Programového oddělení Úřadu ČČK.

Od 1. září až do 30. listopadu společně s nákupní centrálou COOP Centrum družstvo může každý svým nákupem ve vybraných prodejnách COOP pomoci. Stačí vložit do košíku výrobek společnosti P&G, jako je Ariel, Head & Shoulders, Pampers, Gillette a další, u pokladny zaplatit a poté odejít s hřejivým pocitem z pomoci. 1 % z každého prodeje výrobku P&G bude věnováno Českému červenému kříži, který z výtěžku pořídí lékařské vybavení pro Dětskou odbornou léčebnu Charlotty G. Masarykové v Bukovanech.

„Máme celkem rozsáhlý seznam přání, který věříme, že se nám díky projektu podaří alespoň z části naplnit. Léčí se u nás děti s onemocněním horních a dolních cest dýchacích, astmatici, alergici, ekzematici i pacienti s poruchami metabolismu. Nyní nejvíce potřebujeme nové diagnostické přístroje, které nám ukáží kapacitu plic dětí, spirometrii a také přístroje k rozborům krve a moči. Také inhalátory, které výrazně usnadňují dětem dýchání, dosluhují,“ popisuje Jiří Grünbauer, ředitel Dětské odborné léčebny Charlotty G. Masarykové, na nákup jakého vybavení použijí získané finance.

„Jsme rádi, že můžeme být opět součástí projektu, který tolik pomáhá. V minulých letech jsme naši pomoc soustředili na děti, které nemají lehké dětství a vyrůstají se svými mámami v prostředí, které jen zřídka připomíná opravdový domov. V letošním roce chceme podpořit další skupinu znevýhodněných dětí, a to ty nemocné. Věříme, že lidé budou naše výrobky P&G s radostí a dobrým pocitem kupovat. Zdraví dětí je to nejcennější, co rodič může mít. Budeme šťastní, když projekt pomůže co největšímu počtu dětí k rychlejšímu uzdravení bez chronického opakování nemoci, aby mohly běhat na sportovních trénincích, dostávat jedničky ve škole nebo si jen tak vyrazit s rodiči na výlet,“ říká Zdeněk Řiháček, country manager společnosti Procter & Gamble pro Českou republiku a Petra Černá z obchodního oddělení COOP dodává: „Děkujeme všem lidem, kteří se do projektu zapojí. Úspěch předchozích kampaní potvrzuje, že projekt má smysl a pomáhá na správných místech. A my jsme rádi, že můžeme být opět u toho.“

Ambasadorkou projektu se již potřetí stala zpěvačka a modelka Jitka Boho, která je maminkou dcery Rosálky a dovede si velmi dobře představit, jaké to je, když dcera místo hraní musí zůstávat v postýlce a léčit se. „Ráda se zapojuji do projektů, které mají smysl. Zvlášť, když jde o zdraví dětí. Děti jsou naše budoucnost. Tento projekt je trochu jiný než ty předchozí, které měly velký úspěch. Proto i teď věřím v to, že téma respiračních onemocnění dětí nebude lidem lhostejné, zastaví se v prodejnách COOP a podpoří jej stejně jako já,“ vyzývá Jitka.

Dětská odborná léčebna Charlotty G. Masarykové leží v obci Bukovany v malebném prostředí nedaleko Orlické vodní přehrady, v oblasti s velmi příznivými klimatickými podmínkami a tím nejčerstvějším vzduchem v Čechách. Ročně se v léčebně s kapacitou 85 lůžek léčí okolo 400 nemocných dětí. Výtěžek z projektu pomůže zafinancovat nákup nových lékařských a diagnostických přístrojů pro zvýšení kvality léčebného pobytu.