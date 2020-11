Jeseníky. Láska na první pohled

Jeseníky – zimní pohádka na dosah ruky

Vzpomínáte na doby, kdy byly Vánoce na sněhu běžným jevem nebo kdy svatý Martin obvykle přijížděl na bílém koni? Něco podobného už dnes na většině míst Česka nezažijete. V Jeseníkách ano. Pokud chcete znovu zažít staré dobré časy a přitom si užívat komfortu, za který by se nemusela stydět ani vyhlášená alpská střediska, jsou pro vás zimní Jeseníky ideálním místem k trávení volného času.

Na lanovce jako v obýváku

Mezi spoustu novinek letos patří například šestisedačková lanovka ve SKI Kraličák. Ta se řadí mezi nejmodernější v Česku a jízda na ní si v ničem nezadá s odpočinkem na pohovce – disponuje vyhřívanými sedačkami nebo přístupem k rychlé wi-fi. Běžkaře potěší nová rolba na Pradědu, která se postará o údržbu nejvýše položených běžkařských tras v Česku. Ski areál Kouty a Červenohorské sedlo si pro letošek připravily například výkonnější sněžná děla, rozšíření parkovacích míst nebo online skipasy.

Zážitky, které mají tradici

Ačkoli je rozvoj zimních lyžařských středisek otázkou posledních několika let, pro Jeseníky to až tak moc neplatí. Do nejvyšších moravských hor se totiž lyžaři i běžkaři sjížděli odnepaměti. Dobře, odnepaměti možná ne, ale od roku 1881 určitě. Právě v tomto roce totiž vznikl Moravskoslezský horský spolek. Jeho účelem bylo zpřístupnit Jeseníky široké veřejnosti. A ačkoli to jeho zakládající členové možná netušili, odstartovali éru turistického rozvoje, která trvá dodnes.

Co lidi na Jeseníkách tak fascinuje?

Odpověď nejde vtěsnat do jednoho slova ani do jedné věty. Těch vět musí být několik a ani poté nebude výčet kompletní. Někoho na Jeseníkách baví sjezdovky zasazené do hlubokých horských úbočí, další miluje romantické běžecké tratě a ostatní se zase raději oddávají relaxu. To vše Jeseníky nabízejí plnými hrstmi. Posuďte sami.

Někteří lyžaři marně bloudí po celé Zemi a hledají hory, kterým z hloubi srdce propadnou. Vy si cestování kolem zeměkoule můžete odpustit. Jeseníky vás chytnou a už nikdy nepustí. Zamilujete se do nich. Nenabízejí sice nejdelší sjezdovky na světě ani se nemohou pochlubit mnohatisícovými štíty, zato mají něco jiného. Něco, co nejde popsat slovy, ale co se musí prožít.

Jeseníky nabízejí 55 lyžařských středisek. Mezi ty největší patří Ski areál Kouty, Ski areál Červenohorské sedlo a Ski areál Kraličák. Ať už se rozhodnete lyžovat na malém rodinném šlepru nebo v zázemí velkého střediska, můžete si být jistí prvotřídní bezpečností, kompletními službami a tím, že bavit se budete nejen vy, ale celá vaše rodina. Například FUN park Kraličák ve Stříbrnicích patří mezi největší dětské ski parky v regionu.

Nejdelší sjezdovku naleznete na Ramzové. Měří více než tři kilometry. A další, podobných parametrů, je hned o kousek dál – ve Ski areálu Kouty.

Pravá zimní poezie

Jízda na sjezdovkách či ve volném terénu je otázka životního stylu – hodí se pro všechny, kteří mají rádi rychlost nebo adrenalin. Naproti tomu běžkování je hlavně o pohodě. A o pocitech. Pohybovat se téměř bezslyšně zasněženou horskou krajinou má nepopsatelné kouzlo. Je to jiný svět, než který zažíváte v běžném životě – svět, kde se nehoníte za výkony ani s nikým nesoupeříte. Běžkování je o harmonii člověka a přírody. Klidnou jízdou po udržovaných trasách se dostanete do nejzapadlejších míst hor nebo až na samotné vrcholky Jeseníků. Navštívíte vyhlášená zimní střediska i odlehlé lokality opředené bájnými pověstmi.

Přesto má i běžkování v nejvyšších moravských horách svoji sportovní hodnotu – upravovaných běžeckých tratí je zde zhruba 300 kilometrů. Pulzující tepnou je Jesenická magistrála – trasa dlouhá 114 kilometrů. Až se na ni vydáte, nespěchejte. Přenocovat můžete v několika malebných horských chatách. Magistrála začíná v Dolní Moravě, vede přes Kladské sedlo, Paprsek, Ramzovské sedlo, Keprník, Červenohorské sedlo, Švýcárnu, Praděd, sedlo Skřítek směrem do Hraběšic a končí ve Vikýřovicích u Šumperka.

Skialpinisté vítáni!

Díky skvělým sněhovým podmínkám si lze i zde naplno užít skitouring. Pokud nechcete stát ve frontách na vlek, platit za permanentky a dávat pozor na ostatní lyžaře při sjíždění, můžete vyzkoušet skialpinismus, v našich podmínkách spíše skitouring. Nemusí to být pouze o namáhavém výstupu na kopec a následné sjíždění hlubokým prašanem. Můžete se vydat i na krásný výlet zimní krajinou, kdy budete mít hory jen pro sebe. Oblé jesenické vrcholy jsou pro tento sport jako stvořené. Neopakovatelné zážitky při sjíždění neupraveným terénem v hlubokém prašanu si můžete dopřát na několika místech. Oblíbená jsou například Vysoká hole, Sviní žleb, svahy Pradědu, Dlouhých strání nebo Králického Sněžníku na česko-polském pomezí.

Hurá na relax

Po sportovním výkonu je třeba si kvalitně odpočinout, namožené svalstvo zregenerovat a na to jsme v Jeseníkách také připraveni. Energii po náročném dni načerpáte v nejlepších wellness zařízeních Česka. A že je z čeho vybírat. K dispozici máte třeba Termální lázně Velké Losiny, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník či Schrothovy léčebné lázně Dolní Lipová. Mezi vyhlášené wellness resorty patří Therme Park Velké Losiny, Kolštejn, Kopřivná a další.

Auto nechte klidně doma

Do Jeseníků se pohodlně dostanete i bez auta. Cestovat můžete po železnici, která vede do těsné blízkosti vyhlášených zimních středisek. Ke sjezdovkám a hlavně k nástupním místům na běžecké tratě vás dostanou pohodlně skibusy. Ty jezdí každý víkend od ledna do poloviny března 2021. Pro všechny držitele karet YES CARD a Olomouc region Card je cesta zpět zdarma.



COVID opatření

Pohyb v přírodě podporuje zdraví a zvyšuje imunitu, proto doufáme, že si cestu na hory v zimě najdete a užijete si u nás spoustu zážitků. Lyžařská střediska nenechávají nic náhodě a návštěvnost podpoří řadou bezpečnostních opatření. Prosíme vás, buďte ohleduplní sami k sobě i k ostatním a opatření dodržujte. Bude se jednat například o tato opatření: vyznačení rozestupů u pokladen a na nástupištích, dezinfekci vnitřních i vnějších prostor, kontrolu šátků či roušek, nové možnosti online nákupů i plateb, změna organizace výuky v lyžařských školách a další.

Více informací na www.ok-tourism.cz.