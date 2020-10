Jen ty nejkvalitnější potraviny získají ocenění Regionální potravina

Trendem posledních let v oblasti potravin je nakupovat na farmářských trzích a obecně podporovat místní producenty. Lidé si totiž začínají uvědomovat, že preference lokálních výrobků je výhra.

A v této „hře“ vítězí všichni. Vy coby konzumenti, kteří si pochutnají na lahodném sýru, másle, masu, ovoci, zelenině apod., a také drobní výrobci, které potěší, že vám od nich chutná a že má jejich práce smysl. O to více, když jsou za své úsilí odměněni označením Regionální potravina. Značkou kvality potravin hledající a oceňující lokální výrobky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.

Vznik Regionální potraviny aneb Odměna místním za kvalitní práci

S myšlenkou podpořit lokální výrobce, často rodinné firmy, kde se tradice předává z generace na generaci, přišlo Ministerstvo zemědělství v roce 2010. Tak vznikla značka kvality Regionální potravina. Každý rok ji po bedlivém zkoumání získají nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky z jednotlivých krajů České republiky.



Záruka domácí produkce celého výrobku

Jestliže zahlédnete na výrobku logo Regionální potravina, máte jistotu, že má výrobek na 100 % český původ. To znamená, že i veškeré použité ingredience na jeho výrobu pocházejí z naší produkce.

Jím místní produkt, podporuji svůj region

Tím, že si pochutnáváte na stoprocentně české lahůdce, napomáháte i svému kraji. Díky vám se bude více dařit v oblasti zemědělství i zaměstnanosti.

Lokální výrobky jsou jedinečné

Co je specifické pro místní firmy? Že je velmi často založili rodinní příslušníci a obětovali tomu téměř vše. Možná si tak splnili svůj vlastní sen, možná jenom převzali rodinnou štafetu. Nicméně pokud svou práci tito lidé dělají s nejlepším vědomím, je jen otázkou času, kdy začnou sklízet ovoce v podobě vyprodaných výrobků, nebo právě ocenění Regionální potravina.

Všechny výrobky, které tuto značky kvality získají, mají ke svému regionu nějakou vazbu. Ať už jde o receptury, suroviny či způsob výroby. Jsou čerstvé, chutné a často jde o krajové speciality, které mají své jedinečné kouzlo.

Logo Regionální potraviny najdete na stovkách výrobků

V současné době můžete vybírat z celkem 516 oceněných produktů od 369 výrobců. Musí splnit nejpřísnější požadavky na kvalitu potravin nejen evropské, ale i české.

Více zajímavých informací najdete na www.regionalnipotravina.cz

.