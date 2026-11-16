Jeden dárek i pro sebe? Šperky z pražského ateliéru pod stromeček

Některá přání znáte dávno před Vánoci. Sestra se zmínila o perlovém náhrdelníku, kamarádka vám poslala fotku náušnic, které se jí líbí. Jindy napoví šperky, po kterých sahá každý den. Nosí maminka diamantové pecky ze žlutého zlata? Pak máte při výběru dobrý výchozí bod. Dárek nemusí znamenat úplnou změnu stylu, může jednoduše doplnit to, co má ráda.
Perly klidně ke svetru
Diamantové pecky mají své místo i ve dnech, kdy si na oblékání necháte pět minut. Jemný náhrdelník vynikne ve výstřihu košile, kruhové náušnice s diamanty zase přitáhnou pozornost k obličeji. Třeba když si jen stáhnete vlasy do uzlu.
Ani perly nemusí čekat na večeři při svíčkách. Zkuste je k měkkému svetru nebo bílé košili s ohrnutými rukávy. Při výběru dárku si proto představte i to, k čemu bude obdarovaná šperk nosit. Právě tak se z vánočního překvapení může stát oblíbená součást jejího šatníku.
Osobní detail, kterému rozumíte jen vy
Někdy chcete dárkem připomenout něco společného. Na náramek s rytinou se vejde důležité datum i krátký vzkaz, jehož význam znáte jen vy dvě. Náhrdelník se srdcem a diamanty zase může navázat na přání, o kterém už dlouho víte. Nejlepší nápovědou bývá docela obyčejný rozhovor.
A pokud máte sama vyhlédnutý šperk, můžete si o něj říct. Překvapení je příjemné, konkrétní tip ale Ježíškovi práci značně usnadní. Stejně tak si ho můžete nadělit sama. Jeden dárek na seznamu pak budete mít vyřešený s jistotou.
Z pražského ateliéru
Za českou značkou KLENOTA stojí 18 let tradice a vlastní zlatnická dílna v Praze, kde se šperky navrhují a vyrábějí. Zlatníci se tu věnují zasazení kamenů i pohodlí při nošení. Vedle vzhledu totiž záleží také na tom, jak náušnice sedí nebo jak náhrdelník přiléhá ke krku.
V kolekci najdete žluté, bílé i růžové zlato, diamanty, barevné drahokamy a perly. Pokud váháte mezi několika šperky, prohlédněte si je naživo v showroomu KLENOTA v Dušní 6 v Praze. Můžete porovnat jejich velikost, odstín zlata i jemné detaily. Vánoční inspiraci najdete také na klenota.cz.