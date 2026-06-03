Jarní hory bez davů: kam vyrazit a proč nepodcenit cestovní pojištění

Rozkvetlá údolí, zelené svahy, ranní mlha nad jezery i první posezení na slunci po dlouhé zimě. Ať už jde o víkend v Rakousku nebo delší cestu na jih Evropy, jarní hory jsou ideální kombinací aktivního odpočinku a pomalejšího cestování.
Španělsko: horské túry bez letních veder
Jednou z nejzajímavějších jarních destinací je sever Španělska a oblast Picos de Europa. Národní park nabízí dramatické hřebeny, zelené pastviny i malé horské vesnice, které si mimo hlavní sezonu drží autentickou atmosféru. Na jaře tu navíc panují ideální podmínky pro delší túry bez rozpálených stezek a přeplněných tras.
Úplně jinou kulisu má Sierra Nevada na jihu země. Zatímco ve vyšších polohách se ještě drží sníh, dole už začíná jaro. Dopoledne tak může patřit horské turistice a večer posezení v některém z andaluských měst s výhledem na rozkvetlou krajinu.
Madeira a portugalské stezky plné zeleně
Velké popularitě se těší také Madeira. Ostrov bývá označovaný za evropský „věčný ostrov jara“ a právě v tomto období ukazuje svou nejhezčí tvář. Stezky podél levád vedou kolem vodopádů, husté vegetace i dramatických útesů nad oceánem.
Pro ty, kdo hledají klidnější a méně turistickou variantu, může být zajímavou alternativou portugalské pohoří Serra da Estrela. Kombinace horských vesnic, lokální gastronomie a pomalejšího tempa působí jako ideální únik od každodenního shonu.
Rakousko zůstává jarní klasikou
Velkou výhodou Rakouska je blízkost i snadná dostupnost autem. Oblast Salzkammergut na jaře nabízí přesně to, co od aktivního víkendu většina lidí očekává. Jezera, horské stezky, kavárny v menších městech i wellness hotely s výhledem na Alpy.
Právě jaro bývá ideálním obdobím pro první delší výšlapy po zimě. Zatímco trasy v nižších polohách už jsou schůdné, vrcholky hor si stále drží zimní kulisu.
Jaro umí v horách překvapit
Horské počasí bývá na jaře proměnlivější než v létě. Ranní slunce může během několika hodin vystřídat déšť, vítr nebo mokré stezky se zbytky sněhu. A právě to je moment, kdy se i běžný výlet může nečekaně zkomplikovat. Uklouznutí po mokrém povrchu, zhmožděniny nebo zlomeniny jsou velmi častým důvodem, kdy musí zasahovat horská služba.
Ve chvíli, kdy člověk řeší bolest, cizí jazyk a zdravotní péči několik hodin od domova, bývá poslední věcí, kterou chce řešit, ještě organizace pomoci nebo vysoké účty za zásah v horách.
Právě v podobných situacích hraje důležitou roli asistenční služba a správně nastavené cestovní pojištění, které zahrnuje asistenční služby 24/7. Ty za vás vše vyřídí – od komunikace se zdravotnickým zařízením až po řešení převozu nebo úhrady nákladů.
Nestačí jen evropská kartička pojištěnce
Řada lidí stále spoléhá pouze na evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten ale často nepokrývá například zásahy horské služby, převoz vrtulníkem nebo některé asistenční služby v zahraničí.
Další z případů, které klienti ERGO Cestovní Pojišťovny zmiňují, se týkal výletu, kde došlo ke zranění cyklistky srážkou s autem. Po nehodě bylo potřeba zajistit jak převoz do nemocnice, tak následný převoz do Prahy. Situace, která mohla být fatální se díky asistenční službě podařila vyřešit výrazně rychleji a bez dalšího stresu.
Klid na cestách začíná ještě před odjezdem
Při plánování jarní dovolené proto odborníci doporučují myslet nejen na trasu nebo ubytování, ale i na správně nastavené cestovní pojištění. Důležité je sledovat především to, zda vás spolehlivě ochrání při vysokohorské turistice a zahrnuje asistenční služby včetně zásahů horské služby a znalosti tamního prostředí.
ERGO Cestovní Pojišťovna pravidelně osobně kontroluje, jaká je zdravotní péče v zahraničí, díky čemuž umožňuje klientům nastavit pojištění podle typu cesty i plánovaných aktivit. Vše lze navíc sjednat online do 2 minut.
Protože nejhezčí na jarních horách je právě ten pocit lehkosti. chvíle, kdy člověk řeší jen výhledy, dobré jídlo po túře a to, kam vyrazí další den.