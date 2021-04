Jan Řezníček z Ulice se mění před očima, od září shodil už 40 kilo!

Za pár týdnů byste jej nemuseli poznat. Honza se rozhodl pro obrovskou změnu a s programem The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan zhubnul již přes 40 kilogramů. „S hubnutím jsem začal přesně 14. září 2020. Byla to velká změna a obrovský krok, takže mám toto datum v hlavě a jen tak nezmizí,“ upozorňuje Jan Řezníček na den, který mu změnil život.

Při vyslovení jména Jana Řezníčka si jistě vybavíte usměvavý a bodrý obličej, skvělé herecké výkony, ale i jeho typickou postavu, která je s Honzou neodmyslitelně dlouhé roky spojená. Před více než půl rokem se však Honza rozhodl k razantní změně životního stylu. „V poslední době jsem se necítil ve svém těle dobře, chtěl jsem to změnit, být spokojený sám se sebou. A v neposlední řadě jsem se zamyslel i nad zdravotní stránkou,“ vysvětluje Honza, co ho ke změně životního stylu vedlo.



Kila šla plíživě nahoru i navzdory pravidelnému sportu

Honza je neuvěřitelně aktivní. Jsou týdny, ale i celé měsíce, kdy prakticky nesleze z divadelních prken, do toho natáčí a řeší další projekty. Po celý život sportoval, ale i přesto se jeho váha postupně zvedala. „Dlouho jsem hrál volejbal, jako malý jsem se věnoval karate. Ale za svůj život jsem vyzkoušel celou řadu sportů. Zaujal mě i tanec, kterému bych se rád věnoval i do budoucna, a věřím, že zase budu mít příležitost si brzy zatančit – rozhodně ne na vrcholové úrovni, ale alespoň rekreačně,“ říká Honza s tím, že aktuálně hlavně chodí, a to nejenom proto, že je pohyb součástí programu The 1:1 Diet. Potkat ho můžete třeba v pražské Stromovce: „Denně se snažím ujít na čerstvém vzduchu alespoň 10 tisíc kroků, procházky jsou nedílnou součástí mého dne.“



Svou váhu Honza však nikdy neřešil, při jeho sportovních aktivitách jej neomezovala, stejně tak ani v běžném nebo profesním životě. Nakonec ale dospěl k tomu, že by se chtěl cítit trochu lépe a pomoci i svému zdraví, takže se rozhodl pro hubnutí, a to pod dozorem odborníků, a vyhledal Hanu Ondrušovou, výživovou poradkyni programu The 1:1 Diet. „Na první návštěvu vzpomínám s úsměvem. Byl jsem trochu nervózní, ale nervozita rychle opadla po tom, co jsem poznal svou výživovou poradkyni Hanu Ondrušovou. Myslím, že jsme si navzájem perfektně sedli a její profesionální přístup je skvělý,“ vzpomíná Honza na první návštěvu v poradně, která rozhodně nebyla poslední: „Za normální situace by naše spolupráce probíhala standardně tak, že jednou za 10 dní dorazím za Hankou do poradny, kde bychom probrali všechny pokroky a změny. Bohužel, kvůli tomu, co se kolem děje, aktuálně jen vyzvedávám jídla, takže ty klasické kontroly, které mě udržují v bdělém stavu a dávají mi určitý monitorovaný přehled o průběhu hubnutí, aktuálně musíme vynechat. I tak se to ale dá všechno zvládnout.“



„S hubnutím nekončím, pojedu, dokud to půjde!“

O tom, že všechno s nadhledem Honza zvládá, svědčí i úbytek váhy přes 40 kilogramů. „Na začátku jsem přemýšlel nad tím, kolik bych chtěl shodit, ale nějak jsem si sám pro sebe řekl, že pojedu, dokud to půjde. Upřímně jsem nečekal, že těch 40 kg dám dolů takhle rychle. Teď mám v hlavě myšlenku, že bych dal padesát a dost. Ale těžko říct, jak to nakonec dopadne,“ nechce Honza zatím předvídat a vysvětluje, jak jeho hubnutí právě jde.



„Jídelníček mám nastavený tak, že jím 5krát denně. Tři běžná jídla doplňuji dvěma produkty od programu The 1:1 Diet. Navíc mám seznam potravin i s gramáží a výživovými hodnotami, takže mám dokonalý přehled o tom, co můžu jíst, a nestane se, že šlápnu vedle,“ říká a dodává, že ho samotného překvapuje, že vše drží pečlivě celou dobu a k žádným větším zaváháním na jeho cestě nedošlo: „V normálním režimu bych si asi musel odříkat mnohem víc, ale tato „uzavřená“ doba mi celkem pomohla – člověk se tolik nepotká s lidmi, takže se tolik nedostane ke společným večeřím nebo alkoholu.“



Víra, že se zase život vrátí do starých kolejí

Jan Řezníček se věnuje naplno nejen hubnutí, ale také své herecké profesi, která ho nesmírně naplňuje. „Aktuálně žádné nové role neplánuji, věřím, že se zase vrátím k těm původním. Snad brzy zase budeme hrát v divadle, v mém případě v divadlech. Takže se těším na své staré role i na to, až zase uvidím diváky v publiku,“ uzavírá Honza.

