Jakou sedačku do malého obýváku? Poradíme vám

Chystáte se vybavovat obývací pokoj, který není na prostor zrovna štědrý? Začněte tím, že si do ruky vezmete půdorys, tužku a papír. Čeká vás totiž skládačka podobná puzzlím, ze které může vzniknout opravdu pěkný obrázek. Nebojte se kreslit, posunovat po papíře s nábytkem a vyzkoušet všechny alternativy – nakonec najdete to pravé uspořádání.

Jaký tvar sedačky vybrat?

Bohužel, majestátní sedačku ve tvaru U do malého obývacího pokoje nedostanete. Můžete ale vsadit na sedačku rohovou, která může elegantně využít některý z rohů a přitom zabrat minimum místa. Rohové sedačky jsou většinou multifunkční – dají se rozložit na přespání a ukrývají úložný prostor, třeba na náhradní peřiny.

Rohové sedačky se dají nejen rozkládat, ale často mají i úložný prostor. Rohová sedačka Avanti, JENA NÁBYTEK

Sedací sestavy jsou variabilnější

Pokud se vám rohová sedačka do místnosti nehodí nebo by působila příliš robustně, vsaďte na sedací sestavy, rovné pohovky doplněné o křesla. Podle prostoru, který máte, zvolte buď dvojsedák nebo trojsedák, opět ideálně s možností rozkladu na lůžko. Ten můžete doplnit pohodlnými křesly, které lze rozestavět do prostoru.

Rozkládací pohovka se vejde i do malých obýváků. Pohovka Lotta, JENA NÁBYTEK

Vychytávka jménem taburet: místo na sezení i k uložení věcí

Do miniaturních obýváků, atypických a podkrovních prostor, kam už žádné křeslo nenacpete, si pořiďte taburety s úložným prostorem. Úložný prostor ve svých útrobách skrývá většina taburetů – takže získáte nejen sedací místo navíc, ale také prostor pro schování různých drobností.

Na taburetu se příjemně sedí, nezabírá místo a můžete do něj uložit věci. Taburet Surprise, JENA NÁBYTEK

Jakou zvolit barvu?

Protože nová sedačka je místem pro náš relax a zároveň nejvýraznějším bodem obýváku, vyberte si takovou barvu, jakou máte rádi. Doporučujeme ale spíše tlumenější barevné tóny, které můžete rozzářit jemným vzorem nebo polštářky a dalšími doplňky. Pokud toužíte po sedačce syté a výrazné barvy, přizpůsobte tomu zbytek pokoje, ať nemáte z obýváku cirkus.

Vždy pamatujte na to, že méně je někdy více. Pokud bydlíte sami nebo ve dvou, jednoduchý dvojsedák a taburety pro občasné návštěvy vám budou stačit. Pokud máte větší rodinu, snažte se naopak najít možnost, kam větší sedačku či sedací sestavu umístit.