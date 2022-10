Jaké vánoční motivy jsou IN?

Vánoce se slaví po celém světě

Vánoční svátky se slaví snad po celém světě. Každý se na ně připravuje jinak. Někdo si vyrábí vlastnoručně dělané ozdobičky, další šije ubrus s vánočními motivy na látce, jiný si vyrábí balicí papír a další to nechávají tak nějak osudu a spokojí se s tím, co mají doma.

Vánoce bychom si ale měli všichni užít, kdy jindy se na chvíli zastavit, nechat se obklopit kouzelnou atmosférou, užívat si přítomnosti a neřešit, co bude? Vánoce přece nejsou o tom, kdo komu koupí hodnotnější dárek. Trumfovat se, to nemá smysl, nejvíc přece je to, že doma vytvoříme pohodovou atmosféru, kterou si všichni vychutnáme plnými doušky.

Jaké zvyky se u nás dodržují?

K Vánocům patří celá řada zvyků a obyčejů, některé dodržujeme, na jiné jsme tak nějak zapomněli a další možná vůbec neznáme. Liší se zem od země, kraj od kraje, rodinu od rodiny. Mezi ty nejoblíbenější ale patří:

Vybírání a zdobení vánočního stromečku.

Zapalování svíček na adventním věnci.

Zpívání koled

Pečení cukroví (Jaké je to vaše nejoblíbenější? Je to linecké, medvědí tlapky, vanilkové rohlíčky, vosí hnízda nebo něco jiného?)

Stavění Betlému

Lití olova

Krájení jablíček (Najdete uvnitř hvězdičku?)

Předávání dárků

Pouštění lodiček z vlašských ořechů se zapálenou svíčkou v míse nebo umyvadle.

Zavěšená větvička jmelí, pod kterou si má dvojice dát polibek.

Příprava slavnostní štědrovečerní večeře

Pečení vánočky

Ukrývání šupiny z kapra pod talíř. Taková šupina se pak dává do peněženky a má se postarat o peníze a hojnost.

Jaké motivy jsou IN?

Ozdobit byt nebo dům není jen tak, každý z nás chce být aspoň trochu originální. Mezi motivy, které letos frčí, patří vánoční skřítci, stromečky, zasněžené vesničky, vločky, srdíčka, hvězdičky, sobi, sněhuláci, svíčky a další.

Setkat se můžete i s betlémem, jesličkami, větvičkami cesmíny, obrázky mašlí, elfy, Santa Clausem, Ježíškem, kapry atd.

Náš tip na závěr: Co si tak z látky s vánočním motivem ušít třeba prostírání nebo rovnou celou sadu – ubrus s prostíráním? Ti šikovnější si mohou ušít i vánoční povlečení. Vánoční látky skvěle doplní každý interiér a postarají se o pohodovou a poklidnou atmosféru po celé období vánočních svátků.