Jaké je správné procento tuku v těle?

Pokud svou váhu neřešíte a přijali jste své tělo takové, jaké je, je to v pořádku až do chvíle, kdy se objeví zdravotní obtíže, které může nesprávný poměr tělesného tuku způsobovat. V takovou chvíli je dobré se o své tělo začít více zajímat, naučit se správnému životnímu stylu a dostat poměr tuku a svalů do optimální hodnoty.

Nebojte se tuku

Z tuku se stal v poslední době strašák, není však třeba se ho bát, protože je pro správné fungování našeho organismu nezbytný. Je zásobárnou energie, ochraňuje orgány, má vliv na distribuci některých hormonů a slouží ke vstřebání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Jeho dostatek je v těle proto velmi důležitý.

Správné procento tuku se u mužů a žen liší. U mužů se za normální rozmezí povazuje 10 – 20 %, u žen 20 – 30 %. Ženy mají genetické dispozice pro ukládání většího množství tuku v těle než muži. To proto, že na dostatečném množství energie je závislý vývoj plodu během těhotenství a výživa pro novorozence při kojení.

Podle toho, kde se vám tuk ukládá nejvíce, poznáte typ své postavy. Velmi častý typ především u žen je „hruška“, které se tuk hromadí na bocích a zadku. Druhým typem je „jablko“, kterému se tuk usazuje v oblasti břicha. Tento typ postavy patří k rizikovým a při zvýšeném množství útrobního tuku trpí řadou civilizačních onemocnění. Ideálním typem postavy je „vyrovnaná“, kdy je tuk rovnoměrně ukládán po celém těle. Poslední typ se nazývá „spíše centrální“, tuk se ukládá v oblasti břicha, ale postava neinklinuje k žádným extrémům.

Pravidla zdravého životního stylu

Mnoho lidí si mylně myslí, že při hubnutí a udržování optimální váhy je nutné hladovět. Je tomu právě naopak. Naše tělo je chytrý stoj, který ve chvíli nedostatku začne energii ukládat do tukových zásob. Abyste zhubli a dostali se do kondice, je potřeba zrychlit metabolismus, naučit se jíst pravidelně v menších porcích a dodržovat doporučený pitný režim. Základem je pět porcí jídla denně v optimálních rozestupech a 2 – 3 litry tekutin, především čisté vody a neslazeného čaje. Složení potravy a správný podíl vitamínů, bílkovin a minerálů je k udržení optimální váhy klíčový. Pokud chcete pár kilo shodit, vyzkoušejte keto dietu, která je na tomto principu postavená. Na začátek je vhodné zvolit dietní program s předpřipravenými keto jídly a výživovým poradenstvím. Zvýšený příjem proteinů v těle nastartuje proces zvaný „ketóza“, při kterém tělo začne přirozeně spalovat tuky, ale díky dostatečné výživě neztratíte svalovou hmotu. Naučíte se jíst pravidelně, dodržovat pitný režim a předejdete riziku mnoha onemocnění. Keto dieta snižuje riziko vzniku cukrovky, zlepšuje stav epilepsie a Alzheimerovy choroby, snižuje hladinu cholesterolu, pomáhá detoxikovat tělo, zlepšovat stav kožních onemocnění a je samozřejmě prevencí obezity.

Obezita, podvýživa a skrytá obezita

Nadměrné či nedostatečné množství tuku pro tělo skoro stejně škodlivé. Při nadváze a obezitě ohrožuje nadměrné množství viscerálního (útrobního) tuku funkci důležitých orgánů. V místech, kde se tuk ukládá, jsou orgány ztučňovány a snižuje se jejich funkčnost. V ohrožení jsou játra, slinivka, ledviny i srdce. Při dlouhodobé tloušťce vzniká vyšší riziko srdečních onemocnění, infarktu, vzniku cukrovky, vyšší hladiny „zlého“ cholesterolu a tvorby nádorových onemocnění. O nic lépe na tom není ani opačné zdravotní riziko - podvýživa. Nedostatek tělesného tuku s sebou přináší pocity únavy a vyčerpání, řídnutí kostí, chudokrevnost, vypadávání vlasů, snížení imunity a nepravidelnost či vymizení menstruačního cyklu.

Velmi nebezpečným stavem je méně známá skrytá obezita, při které je v těle nadměrné množství tuku, malý podíl svalové hmoty, ale postava i váha se jeví v normách. Tělo je nadbytkem tuku zatížené a je vhodné poměr tuku a svalů upravit sportem a správným jídelníčkem.

Jak zjistit ideální procento tělesného tuku?

Při hubnutí je důležité sledovat nejen číslo na váze, ale především pohyb centimetrů, který lépe prozradí úbytek tělesného tuku. Nejspolehlivější metodou, jak si doma změřit podkožní tuk, je použití kaliperačních kleští. Za pár korun získáte velmi přesného pomocníka, díky kterému se ihned dozvíte, jak na tom jste. Hodit se vám budou při průběžném monitoringu úbytku váhy při keto dietě. Celkem přesnou diagnostiku vám zpracují sofistikovanější domácí váhy, které k měření používají bioimpendační analýzu. Stejnou metodu používají i fitness a výživoví poradci. Nejlepší je kombinace těchto dvou metod.

Velmi rozšířené je měření hodnoty BMI (Body Mass Index), které bohužel přináší velmi nepřesné hodnoty, protože je nastavené univerzálně a nebere v potaz nadbytek tuku a podíl svalové hmoty. Sportovce, kteří mají více svalstva, zařadí hodnoty měření do skupiny nadváhy a obezity. Stejně, jako číslo na váze, je BMI pouze orientační.