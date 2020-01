Jak zhubnout v novém roce nejen z břicha a nezůstat jen u předsevzetí?

Lidi často trápí jejich větší břicho či kilogramy navíc, za které viní zejména vánoční přejídání. Jak znovu s lehkostí naskočit na vlnu zdravého životního stylu?

Co říkají o předsevzetích a hubnutí průzkumy?

Podle průzkumu společnosti STEM/MAR si na rok 2019 plánovala dát novoroční předsevzetí téměř polovina oslovených Slováků a Čechů. Celkově 43 procent z dotázaných ve věku 15 až 59 let, přičemž převažovaly ženy. A co jsme si slibovali nejčastěji? První příčka byla jednoznačně hubnutí. Téměř polovina z dotázaných se vyjádřila, že by se chtělo pustit do boje s nadbytečnými kilogramy. Následovaly plány zdravěji se stravovat, méně se stresovat a sportovat. Že by tedy Slováci přece jen měli zdravý životní styl zakotvený někde v podvědomí?

Kilogramy navíc nejsou jen estetickým problémem

Obezita v současnosti dosahuje epidemických proporcí. Jde o nejrozšířenější metabolické onemocnění na světě s trvale vzestupným trendem výskytu. Podle univerzitní diabetologické MUDr. Kateřiny Černej, MHA, MPH, MBA, jsou však mnohem většími hrozbami související onemocnění. Pokud hmotnost není optimální, stávají se vašimi „denními společníky“ cukrovka, vysoký krevní tlak či cholesterol, zvýšená hladina kyseliny močové ... Zde komplikace ani zdaleka nekončí. Pokud se tedy nerozhodnete včas něco udělat se svou váhou.

NUTRI FOOD PLAN

„Neexistuje zázračný lék, který vám zaručí zhubnutí. Na začátku vám ale mohou pomoci nutričně vyvážené programy na redukci váhy,“ doporučuje MUDr. Katarína Černá, medicínský odborný garant pro výživové a redukční programy NUTRI FOOD PLAN.

Novoroční předsevzetí o hubnutí, které vydrží

Pravidelně v období nového roku můžeme sledovat nárůst lidí, kteří chtějí něco dělat se svou váhou a zdravím. Ať už jsou to přeplněná fitness centra, zvýšený počet běžců na ulicích, ale i více klientů u specialistů - výživových poradců. V této souvislosti vyvstává rozhodující otázka: Jakou dietu zvolit, aby se nám podařilo zhubnout a zároveň jsme nepociťovali návaly hladu z nedostatku stravy?

V poslední době přibývají kvalitně zdokumentované medicínské studie o nízkosacharidových dietách. Dokazují, že tyto jsou při spalování tělesného tuku úspěšnější než diety redukující i příjem bílkovin a tuků. Taková je například jediná nutričně vyvážená dieta NUTRI FOOD PLAN. Mezi její největší výhody patří fakt, že si ji může dovolit opravdu každý. I ten, co je po Vánocích doslova „vybraný z peněz“. Protože ceny potravin, nápojů a doplňků jsou přiměřené. Vyjdou vás podobně, jako kdybyste se stravovali sami. Jednotlivé dietní produkty jsou dostupné pouze prostřednictvím vyškolených výživových poradců.

Váš metabolismus se kromě toho nezpomalí, ale naopak zrychlí. Nezaskočí vás „vlčí“ hlad, nepřijdete o svaly a vznikající ketolátky dodají dvojnásobek energie. Naučíte se hodně o zdravém způsobu stravování se, získáte jídelníček na míru a v poměrně krátkém čase i vysněnou postavu.

Jak začít s hubnutím?

Redukční programy by měly být individuální a přizpůsobené konkrétním potřebám a cílům. Při hubnutí je také velmi podstatné přihlížet na zdravotní stav. Proto je nejlepší, pokud redukci vedou lékaři nebo nutriční konzultanti. Čili prvním krokem je jejich návštěva. Po absolvování vážení a měření vám doporučí vhodný program na hubnutí. Každý, kdo se rozhodne pro snížení nadváhy nebo léčbu obezity, by měl projít čtyřmi fázemi: přípravnou, hubnoucí, stabilizační a udržovací. Princip redukčních a výživových programů NUTRI FOOD PLAN spočívá ve výrazném omezení sacharidů a tuků, při současném dostatečném příjmu kvalitních bílkovin.