Jak zařídit pokoj pro miminko

Nejprve si odpovězte na otázku, jak dlouho plánujete mít miminko u sebe v ložnici. Dnes je v mnoha rodinách zvykem, že dítě spí do jednoho dvou let s rodiči. Pokud to bude váš případ a máte dostatečně velkou ložnici, zařiďte dítěti koutek nejprve tam. Berte v potaz styl i barevnost stávajícího zařízení. Postačí postýlka a komoda na oblečení, případně přebalovací pult, pokud pro vás nebude praktičtější např. v koupelně.

Zpočátku toho děťátko mnoho nepotřebuje. Stačí postýlka, přebalovací pult, případně dodatečný úložný prostor na oblečení. | foto: Möbelix

Základní vybavení

Jestliže vás čeká zařizování samostatného pokojíčku, který bude dítěti sloužit až do doby, než vylétne z hnízda, držte se jednoduchého pravidla. Základní vybavení by mělo být tvarově i barevně neutrální tak, aby vydrželo dítěti do vyššího věku a vám se jednou dobře ladilo s dalšími kousky. Řeč je zejména o skříni či komodách na oblečení, které mají univerzální využití. V současnosti je velmi oblíbené bílé, šedé či přírodní provedení.

Co se týče postýlky, máte více možností. Koupit dítěti nejprve dětskou s rozměry 120 x 60 cm, kterou později vyměníte rovnou za standardní rozměr 90 x 200 cm, nebo tzv. rostoucí postýlku. Existují také speciální modely 3 v 1, které lze přestavět z miminkovské na dětskou velikost a následně i „dospěláckou“.

Pro váš komfort při krmení či uspávání se hodí pohodlné křeslo, které dítě později samo využije třeba pro chvíle s knihou (nebo tabletem).

Malý člověk tráví hodně času na zemi. Myslete na to při výběru podlahové krytiny a textilních doplňků. | foto: Möbelix

Materiály

Obecně se pro malé děti doporučují spíše přírodní materiály. Protože třeba masiv nebo překližka opravdu vydrží, nemusíte se bát do nich investovat. U lakovaného nábytku věnujte pozornost certifikátům zaručujím nezávadnost nátěru. Na podlahu je praktické zvolit rovnou pevnou krytinu (dřevo, marmoleum, korek), kterou prozatím zútulníte kusovým kobercem. Ideálně s co nejvyšším podílem vlny či bavlny.

Barevnost a doplňky

Do pokoje pro nejmenší jsou vhodné tlumené či jemné pastelové odstíny zelené, žluté, modré či růžové. Tyto barvy vnášejte do prostoru spíše jen na doplňcích, textilu a hračkách. Můžete samozřejmě natřít i stěnu.

Kombinace hořčicově žluté a mátové je velmi příjemná. Hodí se jak pro holčičku, tak pro kluka. | foto: Möbelix

Z počátku toho děťátko tolik nepotřebuje. Stačí pár hraček a příjemná měkká podložka či koberec pro hraní na zemi. Aby dítě dobře spalo, určitě nezapomeňte na kvalitní zastínění. Použít můžete zatemňovací závěsy nebo neprůsvitné rolety. Během noční „služby“ u miminka oceníte tlumené