Jak vyřešit zápach v pračce?

Pračku musíte vyčistit

Jediným řešením je pračku vyčistit. To se snadno řekne, ale hůř dělá. Pračka je velký spotřebič, příčina zápachu se může schovávat hned na několika místech. Když to necháte zajít daleko, může to vyústit až v koupi nového spotřebiče. Co tedy vyčistit a kdy?

Nejlepší je prevence

Čištění pračky je třeba provádět pravidelně – ideálně jednou za měsíc. Jen tak se v ní nebude usazovat špína, bakterie ani tvořit plíseň. Za zápachem může být i použití nekvalitního pracího prášku, proto ho vybírejte opravdu pečlivě.

Jak vyčistit pračku a odstranit zápach?

Automatická pračka v sobě ukrývá hodně míst, kde se mohou usadit zbytky pracího prášku, aviváže, vodní kámen i mastnota z prádla. Ty ovlivní chod pračky a zhorší kvalitu praní.

Občas pusťte program s nejvyšší teplotou

Nebojte se jednou za čas na pračce nastavit program na 90 stupňů. Pokud pračku nepoškodí puštění naprázdno, nemusíte dovnitř nic vkládat. Pokud ji můžete pustit jen s náplní, dejte do ní staré utěrky, hadry atd.

Náš tip: Víte, že některé pračky disponují i programem určeným právě pro čištění praček?

Dvířka pračky mezi praním nezavírejte

Máte vypráno? Pak si pračka může odpočinout. Ideálně ale s otevřenými dvířky. Sice je to z hlediska prostoru nepraktické, v boji se zápachem to ale pomůže. Čerstvý vzduch plísním ani bakteriím neprospívá. Horký vzduch po praní unikne a nemá šanci v pračce zatuchnout. Prospěje to i gumovému těsnění, kterému tím prodloužíte životnost.

Pračku je třeba vyčistit

Copak by nám asi poradily naše babičky? Jedlou sodu a ocet. To jsou dva osvědčené recepty, jak pračku vyčistit a zbavit zápachu.

Ocet je netoxický a se zápachem a nečistotami si hravě poradí. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když kromě octa použijete i sodu. Jak?

Sáček jedlé sody smíchejte s vodou a nalijte do zásuvky na prací prášek a aviváž.

Dva hrnky octa nalijte přímo do bubnu pračky.

Na pračce nastavte nejdelší cyklus s nejvyšší teplotou a pračku pusťte.

Než dojde na fázi máchání je dobré program přerušit a nechat vodu působit.

Po několika hodinách pračku spusťte a nechte program doběhnout do konce.

Víte, že trochu octa můžete při každém praní nalít i do přihrádky na aviváž?

Nezapomeňte vymýt filtr a vyčistit těsnění

Filtr je třeba čistit alespoň jednou za šest měsíců. Pokud perete každý den, vyčistěte ho každé dva měsíce. Stačí ho propláchnout pod tekoucí horkou vodou stejně jako dávkovač pracího prášku.

Gumové těsnění kolem dvířek čistěte po každém praní. Právě tady se zachytí všechny nečistoty, vlasy, zapomenuté kapesníky atd. Výsledkem pak je zápach, plíseň a vodní kámen.