Jak vybrat tu nejlepší sportovní podprsenku?

Jen si to představte. Jdete se proběhnout a prsa vám vyskočí mimo košíčky. Neustále si podprsenku rovnáte, stejně tak tričko. Necítí se úplně ve své kůži, navíc pak prsa bolí, dokonce může dojít k jejich poranění. Vhodně vybrané dámské sportovní spodní prádlo je tak naprostou nezbytností.

Jak vybrat sportovní podprsenku?

Podprsenka, kterou si oblékáte na sport, by měla být z prodyšných a savých materiálů, neměla by vás nikde škrtit ani dřít. Donedávna se mezi vhodný materiál řadila i bavlna, kdo to ale aspoň jednou vyzkoušel, ten nám dá za pravdu, že bavlna se nasákne potem, studí, a to není nic příjemného. Navíc se můžete snadno nachladit.

Když už si vybíráte sportovní podprsenku, pořiďte si rovnou alespoň dvě. Ale nenoste je nikam jinam než do fitka, na cvičení nebo na trénink.

Na co se zaměřit?

Na co se při výběru sportovní podprsenky zaměřit, abyste ani nevěděla, že ji máte na sobě? Jak vybrat podprsenku, která bude i během fyzické aktivity vaše prsa podpírat a bránit jim v nežádoucím pohybu, jehož důsledkem bývá bolest, potrhané vazivo a následný pokles prsou?

Víte, že sportovní podprsenky jsou k dostání buď jako bezkošíčkové (kompresní), nebo s košíčky?

Podprsenka vám musí bezvadně padnout

Sportovní podprsenka vás nesmí nikde tlačit ani škrtit, musí vám bezvadně padnout. Nesmí být ani příliš velká. Vybrat správnou velikost může být trochu oříšek. Ideální je si podprsenku vyzkoušet.

Začněte svou standardní velikostí. Podle toho, jak vám padne, zkuste ještě o číslo menší nebo o číslo větší podprsenku. Vyzkoušejte ideálně i více střihů. Vyberte si ten, který vám bude nejpříjemnější a který zároveň poskytne ňadrům potřebnou oporu.

Náš tip: Ideální jsou podprsenky se širokými ramínky, na zádové části ve tvaru písmene X nebo Y.

Zaměřte se i na materiál

Ještě nedávno jste se mohli setkat s tvrzením, že nejlepší je bavlna. Dneska je ale všechno jinak, nejlepší jsou funkční materiály, které pot odvádějí od těla a dýchají. Můžete se setkat i s podprsenkami s příměsí antibakteriálních vláken nebo stříbra, které zamezují tvorbě nežádoucího pachu.

Náš tip: Když už se bavíme o materiálu, snažte se vybírat bezešvé podprsenky. Budete se v nich cítit mnohem příjemněji.

Podprsenku vybírejte i s ohledem na druh sportu, který děláte

Ano, i na tom záleží. Jsou totiž sporty, při kterých buď podprsenku vůbec nepotřebujete, nebo jen tu s lehkou oporou, ale jsou i sporty, kde potřebujete silnou oporu. Jak se v tom zorientovat?

· Sportovní podprsenku s malou oporou využijete při józe, chůzi, golfu, pilates a nenáročných pohybových aktivitách.

· Sportovní podprsenku se střední oporou oceníte při lyžování, in-line bruslení, spinningu, cyklistice, vysokohorské turistice a jiných středně náročných sportech.

· Mezi sporty, při kterých je třeba nosit sportovní podprsenku s velkou oporou, patří aerobic, squash, tenis, běh, zumba a další intenzivní pohybová zátěž.

Víte, že sportovní podprsenka by měla prsa nejen podepřít, ale také rozložit jejich váhu mezi ramena a záda?