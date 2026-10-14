Jak vybrat přikrývku na zimu: duté vlákno, peří, nebo ovčí vlna?

Když venku udeří mrazy, chceme se zachumlat do příjemného tepla. Správná zimní přikrývka ale nemá jen hřát. Má také odvádět vlhkost a správně regulovat teplotu, abyste spali co nejpohodlněji. Vybírat můžete ze tří hlavních materiálů a právě vlněné přikrývky patří k nejlepším volbám na zimní měsíce.
Duté vlákno: jednoduchá péče a vhodné pro alergiky
Přikrývky z dutého vlákna patří k nejrozšířenějším. Jsou lehké, nadýchané a snadno se perou v pračce. Syntetická výplň je navíc neutrální, proto jsou antialergické přikrývky často právě z dutého vlákna. Na zimu zvolte vyšší gramáž, například hřejivou přikrývku Silver Origin. Pokud chcete jednu přikrývku na celý rok, hodí se přikrývka 4 roční období, kterou na zimu spojíte do jedné extra hřejivé. Za nevýhodu se považuje nižší životnost a slabší odvod vlhkosti než u přírodních materiálů.
Peří: lehká klasika s dlouhou životností
Péřové přikrývky jsou při nízké hmotnosti výjimečně teplé a dobře dýchají. Moderní provedení je prošité do kazet, takže se výplň nepřesouvá. Husí peří vydrží desítky let. Počítejte ale s vyšší cenou a šetrnější údržbou: praní v čistírně nebo ve velkokapacitní pračce. Pro alergiky je peří vhodné jen omezeně.
Vlněné přikrývky: ideální volba na zimu
Vlněná přikrývka je v zimě přirozeným spojencem. Ovčí vlna hřeje a zároveň pohlcuje vlhkost, takže zůstává suchá na dotek a pod přikrývkou se nepotíte. Tomu se říká suché teplo. Je to přírodní a ekologický materiál. Vlněné přikrývky jsou o něco těžší než peří nebo duté vlákno a zpočátku mohou mít jemnou vůni lanolinu. Většinu z nich nelze prát v pračce, stačí je větrat na čerstvém vzduchu. Vlněné přikrývky vybírejte, pokud je vám v zimě často zima, ale zároveň se v noci snadno zapotíte.
Jaký rozměr přikrývky vybrat
Při výběru rozměru nezáleží jen na velikosti postele. Rozhoduje i vaše výška a to, jestli se o přikrývku dělíte s partnerem.
- 140×200 cm (nebo 135×200 cm): nejběžnější rozměr pro jednoho dospělého. Hodí se na většinu jednolůžek.
- 140×220 cm (nebo 135×220 cm): prodloužená varianta pro vyšší lidi. Pokud měříte přes 180 cm a ze standardní přikrývky vám koukají nohy, sáhněte po ní.
- 200×220 cm: pro páry, které se chtějí krýt jednou velkou přikrývkou, nebo pro každého, kdo má rád, když přikrývka na stranách hodně přesahuje.
- 240×220 cm: největší rozměr pro velké manželské postele, kde chcete, aby přikrývka zakryla obě strany a nikdo se nemusel přetahovat.
Pro dva spáče funguje i jiné řešení: dvě samostatné přikrývky 140×200 cm. Každý si tak může zvolit jinou hřejivost a nikdo druhému nestahuje peřinu. Na Lavinestu najdete přikrývky v několika rozměrech, ať spíte sami, nebo ve dvou, takže si vyberete přesně na svou postel.
Jak se rozhodnout
Ještě váháte? Tahle tabulka vám pomůže vybrat přikrývku podle toho, co je pro vás nejdůležitější.
|Duté vlákno
|Peří
|Ovčí vlna
|Hřejivost
|střední až vysoká
|velmi vysoká
|vysoká (suché teplo)
|Hmotnost
|lehká
|velmi lehká
|střední až těžší
|Pro alergiky
|výborná
|omezená
|dobrá
|Péče
|praní v pračce
|čistírna nebo šetrné praní
|větrání nebo čistírna
|Cena
|nízká až střední
|vyšší
|střední až vyšší
|Nejlepší pro
|alergiky, rodiny a snadnou péči
|nejlehčí teplo na dlouhá léta
|ty, komu je v zimě zima, ale v noci se potí
K nové přikrývce se hodí i kvalitní polštář. Pokud si stále nejste jistí, přijďte se poradit do jedné z našich prodejen. Celý výběr najdete na Lavinest.cz.